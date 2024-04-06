Щетинин: «То, что проиграли ЦСКА и вылетели из «Пути РПЛ», ничего не значит»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин отметил, что ростовская команда рассчитывает побороться за победу в FONBET Кубке России.

«Конечно, рассчитываем побороться за Кубок России. То, что проиграли ЦСКА (1:1; 0:2) и вылетели из «Пути РПЛ», ничего не значит. У нас есть варианты в «Пути регионов». Надо побеждать следующих соперников, проходить дальше и пробиваться в финал», — цитируют «Известия» Щетинина.

В первом этапе полуфинала «Пути регионов» Кубка России «Ростов» сыграет с «Уралом».