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Сегодня, 17:35

Смородская — об эпизоде с Венделом: «Бросить банан на поле мог только больной на голову человек, расист»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала инцидент во время четвертьфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» — «Волга» (3:0).

На 90+1-й минуте встречи болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в бразильского полузащитника петербургского клуба Вендела банан.

«Тут комментировать нечего даже. Вердикт очевиден: бросить банан на поле мог только больной на голову человек, расист. К сожалению, такие люди все еще продолжают ходить на футбол. Надо серьезно наказать нарушителя, чтобы ни у кого больше не было мысли проявлять свое невежество подобным образом. Позор», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-brosit-banan-v-vendela-mog-tol-ko-bol-noj-na-golovu-chelovek-rasist/
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
Ольга Смородская
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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