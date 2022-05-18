РФС может провести Кубок России по швейцарской системе

По информации «СЭ», существует необычный вариант реформы БЕТСИТИ Кубка России. Турнир могут проводить по швейцарской системе — по аналогии с тем, как будет проводиться Лига чемпионов с 2024 года.

В настоящий момент участники еврокубков начинают свое выступление в Кубке России с 1/8 финала, остальные клубы Тинькофф РПЛ — с элитного группового раунда, состоящегося из групп по 3 команды в каждой (по представителю из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ).

При этом команды ФНЛ и ПФЛ отбираются раздельно. Победители однокруговых групповых турниров выходят в 1/8 финала.