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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 17:02

РФС может провести Кубок России по швейцарской системе

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матч ЦСКА и «Спартака» в Кубке России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», существует необычный вариант реформы БЕТСИТИ Кубка России. Турнир могут проводить по швейцарской системе — по аналогии с тем, как будет проводиться Лига чемпионов с 2024 года.

В настоящий момент участники еврокубков начинают свое выступление в Кубке России с 1/8 финала, остальные клубы Тинькофф РПЛ — с элитного группового раунда, состоящегося из групп по 3 команды в каждой (по представителю из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ).

При этом команды ФНЛ и ПФЛ отбираются раздельно. Победители однокруговых групповых турниров выходят в 1/8 финала.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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