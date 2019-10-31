«Наша фирменная фишка». Малафеев хвалит Васютина за чудо-сейв головой в матче с «Томью»
12:46
Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в своем Twitter оценил спасение голкипера питерцев Александра Васютина в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России с «Томью» (4:0). На 35-й минуте Ислам Тлупов мог забить, но Васютин совершил эффектное спасение — он отбил мяч головой.
-Голкиперы. Родились 4 марта. Воспитанники петербургского футбола Футбольная школа «Смена». Отбиваем мячи головой. Наша фирменная фишка, — написал Малафеев.
? Голкиперы ??— Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) October 31, 2019
? Родились 4 марта ?
? Воспитанники петербургского футбола ?
? Футбольная школа «Смена» ??
? Отбиваем мячи головой ???
Наша фирменная фишка ??#Зенит #Петербург #Футбол #Голкипер pic.twitter.com/CxkyjioTkd
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...