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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Наша фирменная фишка». Малафеев хвалит Васютина за чудо-сейв головой в матче с «Томью»

12:46
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Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в своем Twitter оценил спасение голкипера питерцев Александра Васютина в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России с «Томью» (4:0). На 35-й минуте Ислам Тлупов мог забить, но Васютин совершил эффектное спасение — он отбил мяч головой.

-Голкиперы. Родились 4 марта. Воспитанники петербургского футбола Футбольная школа «Смена». Отбиваем мячи головой. Наша фирменная фишка, — написал Малафеев.

Видео суперспасения головой голкипера «Зенита» Васютина

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