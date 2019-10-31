«Наша фирменная фишка». Малафеев хвалит Васютина за чудо-сейв головой в матче с «Томью»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в своем Twitter оценил спасение голкипера питерцев Александра Васютина в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России с «Томью» (4:0). На 35-й минуте Ислам Тлупов мог забить, но Васютин совершил эффектное спасение — он отбил мяч головой.

-Голкиперы. Родились 4 марта. Воспитанники петербургского футбола Футбольная школа «Смена». Отбиваем мячи головой. Наша фирменная фишка, — написал Малафеев.

? Голкиперы ??

? Родились 4 марта ?

? Воспитанники петербургского футбола ?

? Футбольная школа «Смена» ??

? Отбиваем мячи головой ???



Наша фирменная фишка ??#Зенит #Петербург #Футбол #Голкипер pic.twitter.com/CxkyjioTkd — Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) October 31, 2019

Видео суперспасения головой голкипера «Зенита» Васютина