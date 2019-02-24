Мурад Мусаев: "Подготовки к "Ростову" как таковой не было"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев перед матчем 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Краснодара" посетовал на нехватку времени на подготовку после игры с "Байером".

- Начало сезона, трудно прогнозировать, как ребята восстановятся, - сказал Мусаев в эфире "Матч Премьер". - Был трудный энергозатратный матч в Германии, дорога дальняя была. Подготовки как таковой не было. Мы прилетели из Германии в шесть часов вечера, поехали на базу, провели восстановительные мероприятия, на следующий день была предыгровая тренировка, легкая работа, и мы здесь уже.