«Локомотив» сыграет с «Балтикой» в 1/4 финала Кубка России 14 марта

«Локомотив» встретится с «Балтикой» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России в четверг, 14 марта. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — «Балтика» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — 17.55 мск.

Первый матч завершился вничью — 2:2.

Прогноз и ставки на матч смотрите в нашем материале.

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