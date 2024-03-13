«Зенит» на своем поле примет «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России в среду, 13 марта. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит — в 20.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями противостояния «Зенит» — «Динамо» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — 17.55 мск. Также матчи FONBET Кубка России транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Прогноз и ставки на матч смотрите в нашем материале.

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