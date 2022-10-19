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Абаскаль — о матче с «Факелом»: «Я рад, что мы выиграли и идем дальше»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 4-го этапа группового этапа пути РПЛ Кубка России с «Факелом» (2:1).

— Цель достигнута, — сказал Абаскаль. — Эта победа позволила нам гарантировать выход в следующую стадию Кубка России. В Воронеже приятно играть, здесь такая атмосфера! Если ты не выигрываешь у «Факела» с преимуществом в 3-4 гола, становится сложно любой команде. Мы снова здесь победили, это о многом говорит, потому что кроме нас здесь выиграли только «Крылья Советов». Я рад, что мы выиграли и идем дальше, доволен тем, как прогрессирует наша молодая команда.

— Как оцените дебют Зорина?

— Для меня это тоже было моментом счастья, даже были мурашки по коже, когда обьявил о том, что он выйдет в старте, у него были почти что слезы на глазах. Он тренировался некоторое время с нами, сегодня на поле он показал характер, отлично двигался без мяча, неплохо играл вперед. Как в ситуации с Павлом Мелешиным, ему надо продолжать прогрессировать.

Красно-белые, набрав 12 очков, продолжают лидировать в своей группе. «Факел» занимает 4-е место (0 очков).

Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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