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Сегодня, 14:00

Алдонин: «Думаю, что ЦСКА уже одной ногой в следующей стадии Кубка России»

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал победу армейцев над «Краснодаром» в первом четвертьфинальном матче FONBET Кубка России (3:0).

«Думаю, что у ЦСКА в любом случае стоит задача в сезоне — выиграть Кубок России, но время покажет. После одного матча с «Краснодаром» тяжело что-то говорить. Погодные условия, в которых был сыгран матч, были очень тяжелыми. Конечно, хорошо, что армейцы проявили терпение, характер и неплохую физическую готовность. Поэтому пока еще рано говорить что-то, есть много претендентов на трофей. Плюс нужно отталкиваться от состояния «Краснодара». Надо увидеть, как «быки» будут выступать на дистанции 4-5 матчей, так же и ЦСКА. Думаю, что армейцы уже одной ногой в следующей стадии Кубка России», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

Ответная игра между командами пройдет 28 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-dumayu-cska-uzhe-odnoi-nogoi-v-sleduyushei-stadii-kubka-rossii-230437/
Евгений Алдонин
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
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