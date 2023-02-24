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Сегодня, 13:52

Карраскаль заявил, что ЦСКА способен выиграть Кубок России в этом году

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о шансах армейцев выиграть FONBET Кубок России в 2023 году.

«Способен ли ЦСКА выиграть Кубок России в этом году? Да. Я думаю, что да. У нас есть шансы, будем делать все возможное для этого», — приводит «РБ Спорт» слова Карраскаля.

23 февраля ЦСКА обыграл «Краснодар» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России со счетом 3:0.

Ответная игра между командами пройдет 28 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/horhe-karraskal-tsska-sposoben-vy-igrat-kubok-rossii-v-e-tom-godu/
Хорхе Карраскаль
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ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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