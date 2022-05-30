Российский шахматист, болельщик «Спартака» Сергей Карякин в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу над «Динамо» (2:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Отличный, очень боевой матч! Я получил удовольствия и от игры, и от результата. Очень красивые голы! Учитывая, что мы не выигрывали кубок с 2003 года, это историческая победа. Эпизод с пенальти? Достаточно спорный эпизод. Показалось, что необязательный эпизод. Заставили нас понервничать. Думал, уже будет серия пенальти. Было бы неприятно. У Фомина был стопроцентный показатель по пенальти. Удача была на нашей стороне», — сказал Карякин «СЭ».

В финале «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1 и выиграл Кубок России. Красно-белые завоевали Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР).