Трагедия последних минут финала: пенальти на 6-й добавленной минуте, промах и слезы Фомина

«Динамо» чуть не спаслось.

«Спартак» завоевал Кубок России, обыграв в финале «Динамо» — 2:1. Но мог пропустить на последних секундах встречи, когда заканчивалось добавленное время.

Кирилл Левников после просмотра ВАР назначил пенальти за фол в штрафной «Спартака»: Роман Евгеньев в верховой борьбе за мяч получил локтем в лицо от Руслана Литвинова. Судья после подсказки сам посмотрел эпизод на экране и указал на точку.

«Спартак» — «Динамо» — 2:1.

Бить у «Динамо» отправился Даниил Фомин — пожалуй, самый стабильный пенальтист в российском футболе. Полузащитник не промахивался на высшем уровне еще ни разу и забил все 14 ударов с точки за «Уфу» и «Динамо».

Серия Фомина без промахов длилась с 2015 года, а за взрослую карьеру Даниил реализовал до сегодняшнего матча 25 пенальти из 26. Последний промах случился еще в ФНЛ-2 в составе «Краснодара-2». Тогда Фомин не забил в ворота «Алании».

Даниил Фомин бьет пенальти в ворота «Спартака».

В этом году полузащитник реализовал пять ударов с точки. Три — в РПЛ в матчах с «Краснодаром» (1:0), «Арсеналом» (4:1) и «Локомотивом» (3:3). Еще два — в Кубке России: с «Нижним Новгородом» в основное время и с «Балтикой» в серии пенальти.

Сегодняшний промах стал первым для Фомина за семь лет. Даниил пробил сильно по центру ворот, но отправил мяч над перекладиной. В важнейшем матче на переполненных «Лужниках» игрок не справился с давлением и не попал в створ.

Даниил Фомин бьет пенальти в ворота «Спартака».

Фомин со слезами реагировал на промах, после которого «Динамо» проиграло. Но партнеры поддержали игрока.

«Я сделал все, чтобы он промазал, — признался вратарь «Спартака» Александр Максименко. — Эмоции переполняют!»