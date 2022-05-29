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Сегодня, 19:50

Трагедия последних минут финала: пенальти на 6-й добавленной минуте, промах и слезы Фомина

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Фомин бьет пенальти.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«Спартак» — «Динамо» — 2:1.
Даниил Фомин бьет пенальти в ворота «Спартака».
Даниил Фомин бьет пенальти в ворота «Спартака».
Даниил Фомин.
1/5
«Динамо» чуть не спаслось.
БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
2:1
Динамо
Голы
Соболев, 10 (1:0), Захарян, 55 (1:1), Промес, 72 (2:1)
Нереализованный пенальти
Фомин 90
Спартак
Максименко Жиго Джикия (Кофрие, 66) Литвинов Мозес Мартинс Игнатов (Николсон, 66) Пруцев Хлусевич Соболев (Зобнин, 82) Промес (Умяров, 90)
Динамо
Лещук Варела (Моро, 88) Паршивлюк (Грулев, 77) Бальбуэна Скопинцев (Макаров, 88) Евгеньев Захарян Шиманьски Фомин Смолов (Лесовой, 77) Тюкавин
Предупреждения
Соболев 80’, Хлусевич 89’, Жиго 90+3’  - 
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Абусуев (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Кобзев (Москва)

«Спартак» завоевал Кубок России, обыграв в финале «Динамо» — 2:1. Но мог пропустить на последних секундах встречи, когда заканчивалось добавленное время.

Кирилл Левников после просмотра ВАР назначил пенальти за фол в штрафной «Спартака»: Роман Евгеньев в верховой борьбе за мяч получил локтем в лицо от Руслана Литвинова. Судья после подсказки сам посмотрел эпизод на экране и указал на точку.

"Спартак" — "Динамо" — 2:1.
«Спартак» — «Динамо» — 2:1.

Бить у «Динамо» отправился Даниил Фомин — пожалуй, самый стабильный пенальтист в российском футболе. Полузащитник не промахивался на высшем уровне еще ни разу и забил все 14 ударов с точки за «Уфу» и «Динамо».

Серия Фомина без промахов длилась с 2015 года, а за взрослую карьеру Даниил реализовал до сегодняшнего матча 25 пенальти из 26. Последний промах случился еще в ФНЛ-2 в составе «Краснодара-2». Тогда Фомин не забил в ворота «Алании».

"Спартак" — "Динамо" — 2:1.
Даниил Фомин бьет пенальти в ворота «Спартака».

В этом году полузащитник реализовал пять ударов с точки. Три — в РПЛ в матчах с «Краснодаром» (1:0), «Арсеналом» (4:1) и «Локомотивом» (3:3). Еще два — в Кубке России: с «Нижним Новгородом» в основное время и с «Балтикой» в серии пенальти.

Сегодняшний промах стал первым для Фомина за семь лет. Даниил пробил сильно по центру ворот, но отправил мяч над перекладиной. В важнейшем матче на переполненных «Лужниках» игрок не справился с давлением и не попал в створ.

"Спартак" — "Динамо" — 2:1.
Даниил Фомин бьет пенальти в ворота «Спартака».

Фомин со слезами реагировал на промах, после которого «Динамо» проиграло. Но партнеры поддержали игрока.

«Я сделал все, чтобы он промазал, — признался вратарь «Спартака» Александр Максименко. — Эмоции переполняют!»

"Спартак" — "Динамо" — 2:1.
Даниил Фомин.
Даниил Фомин
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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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