Мостовой считает, что «Краснодар» поступает неправильно в ситуации с гостевыми билетами на матч с «Зенитом»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на ситуацию с гостевыми билетами вокруг матча 10-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит».

Ранее «СЭ» сообщил, что в преддверии игры клуб из Санкт-Петербурга рассчитывает получить до 3000 мест для своих болельщиков (по регламенту РПЛ гости могут выкупить до 10 процентов мест от общей вместимости стадиона, которая на «OZON Арене» составляет 33 тысячи зрителей), однако на данный момент «быки» выделили только 1000 билетов.

«Такое бывало не только в наше время. Другое дело, что есть правила. Если есть квота в 3300 билетов, кто может быть против? Поверьте мне, не влияет, будет 2000 или 2500 человек. Просто если по регламенту выделяется определенное количество, должны предоставить. Значит, «Краснодар» поступает неправильно, будет штраф или что-то еще за нарушение. «Зенит» вправе сделать замечание. Вопрос-то очень простой, а ответ еще проще», — сказал Мостовой «СЭ».

Ситуация дошла до официального обращения в РФС и РПЛ. «Зенит» направил письмо на имя президента РФС Александра Дюкова и главы РПЛ Александра Алаева с просьбой разобраться в вопросе распределения гостевой квоты.

В «Краснодаре» свою позицию связывают с вопросами безопасности на гостевых секторах. В «Зените» считают, что «быки» фактически ограничивают число болельщиков невской команды, которые смогут попасть на матч.

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