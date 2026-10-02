Бранко заявил о способности Гаджиева договориться с Дракулой

Экс-защитник «Крыльев Советов» Серж Бранко в интервью «СЭ» рассказал о способностях тренера Гаджи Гаджиева.

— Когда вы последний раз общались с Гаджи Гаджиевым?

— Очень давно, но обязательно ему напишу. Знаете, если у кого-то клуб в восьмой лиге и нужно оказаться в первой — звоните Гаджиеву. Он каждый год будет подниматься на ступень выше. Уникальный человек — умел наладить связь и с клубом, и с судьей, и со своими игроками, и с чужими. Да с кем угодно!

Пользуясь случаем, передаю ему привет через «Спорт-Экспресс». Очень скучаю! Прошло почти 20 лет, и теперь я понимаю, почему иногда он был таким строгим. Да, Гаджиев — очень прямолинейный, но всегда готов был договориться, пойти навстречу. Если надо было победить, думаю, он мог заключить сделку даже с Дракулой!

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

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