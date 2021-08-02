Наблюдения обозревателя «СЭ» о втором туре чемпионата РПЛ-2021/22.

Ларссон — игрок, зависимый от схемы. Может ли он играть с одним или тремя форвардами?

Всего одна ничья в первых 15 матчах нового первенства сразу обозначила поляризацию в таблице. Четыре клуба — все из числа заведомых претендентов на высокие места — начали чемпионат-2021/22 с двух побед: «Зенит», «Рубин», «Локомотив» и «Динамо». Другие четыре, включая команду нового главного тренера сборной России, с двух поражений — «Арсенал», «Ростов», «Крылья Советов» и «Уфа». Еще три клуба с большими амбициями — «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» — расположились строго между этими полюсами с тремя очками.

Сказать, что какая-либо из команд на старте сезона прямо восхитила, было бы преувеличением. Этого, правда, с учетом нашей «насмотренности» Евро-2020 и подавленными эмоциями от всего состояния нашего футбола, вероятно, и не могло быть. Если кем-то в эти дни мы сейчас и восхищаемся, то только олимпийцами в Токио. Многие из которых, кстати, по поводу и без упоминают о футболе в смысле несправедливости чрезмерного внимания к нему и недостаточного — к ним.

Но реальность — да, пусть, возможно, и к большому сожалению — такова, что очередную смену главы медиадепартамента «Спартака» обсуждают больше, чем олимпийское золото в большинстве видов спорта. А уж чем серебро — так точно. Реальный мир несправедлив, однако живем мы именно в нем, и выбора у нас нет. Разве что чаще говорить и писать о тех, кто этого больше заслуживает.

После двух кошмарных евросезонов мы с тревогой ждем следующего — и хорошо хоть «Сочи» для начала дважды разгромил азербайджанский «Кешлы» с общим счетом 7:2. Владимиру Федотову после потери двух системообразующих фигур — Антона Заболотного и Михи Мевли — и без не восстановившегося пока Сослана Джанаева приходится строить команду во многом по новой, и в такой ситуации победы с таким счетом над кем угодно нельзя воспринимать как должное. Тем более если вспоминать прошлогодние поражения в квалификации Лиги Европы «Динамо» от тбилисского «Локомотива» и «Ростова» от «Маккаби» из Хайфы.

Совсем не хочется быть на обочине футбольной Европы. И надеюсь, что участие в управлении тем же «Локомотивом» изобретателя современного футбола с прессингом и контрпрессингом Ральфа Рангника, эффективно сработавшего по-менеджерски в системе клубов «Ред Булла», поможет красно-зеленым выстроить новую и современную философию развития клуба.

При этом и Марко Николич, набирающий популярность среди болельщиков «Локо» и даже рекомендуемый частью из них в сборную России, сработал на старте чемпионата хорошо. Разгром от «Зенита» в Суперкубке (о котором тоже забывать не следует) не деморализовал сербского тренера и команду, а подействовал на него и команду отрезвляюще, и две волевые победы над «Арсеналом» и ЦСКА стали на него ответом. Для меня очевидно, что, пока Николич качественно работает и контролирует ситуацию, никаких искусственных перемен на тренерской позиции новое руководство делать не будет.

При сербе впервые на постоянной основе нашел себя Жемалетдинов, и в прошлом сезоне на вершине ромба полузащитников игравший очень прилично, а это первенство начавший с трех мячей в двух матчах; в дерби с ЦСКА очень понравился Смолов. Ответный гол при 0:1 после красавца-штрафного от Бистровича, пас пяткой перед вторым мячом, вообще какая-то правильная игра, открывания, движение. Федор — из тех игроков, которые требуют персонального подхода и достучаться до которых не так-то просто. Николичу это определенно удалось, хотя очень вероятно, что повлиял и разговор с Рангником, после которого появилась ясность: в это окно Смолов остается в «Локо».

Не сложилось цельного впечатления по первым матчам «Спартака» и ЦСКА. Армейцы всякий раз явно прибавляют после выходов на замены Дзагоева и Эджуке, но хотелось бы их уже видеть на поле с первых минут. Новый главный тренер Алексей Березуцкий открыто говорит, что владение мячом в число приоритетов его команды входить не будет, — но нужна острота, с владением или без. Остроту же дают именно эти люди, а не Чалов в роли крайнего нападающего.

Красно-белые симпатичнее выглядели в проигранном матче с «Рубином», чем в выигранном — с «Крыльями». В любом случае это пока совсем не тот футбол, что был на предсезонном турнире в Москве. 15 дебютных минут за «Крылья» 16-летнего вундеркинда Сергея Пиняева смотрелись важнее и интереснее, чем все остальное в самарском матче. Хотя выиграл «Спартак», конечно, по делу. Хоть и со скрипом, хоть и с пенальти — в данном случае железобетонного. 6:0 по ударам в створ и куча моментов у «Спартака» — спорить тут не о чем. С реализацией, правда, по-прежнему катастрофа, и с «Бенфикой» подобное недопустимо.

При этом мне понравилось решение Руя Витории выставить в стартовом составе Игнатова и Бакаева на фоне игры Ларссона и Промеса с «Рубином» — даже если тех и беспокоили небольшие травмы. Конечно, тут надо еще иметь в виду и ротацию под «Бенфику», но реагировать на слабую игру лидеров, чтобы их как-то встряхнуть, надо.

Очередная фантастическая поддержка от вас на выезде ??



Спасибо, красно-белые ? pic.twitter.com/aGGx6XEu9l — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 30, 2021

Меня только тревожит, что при схеме, которую Витория пока использует, Ларссон остается без своей настоящей позиции — одного из двух форвардов. Ни на фланге, ни в роли «десятки» он такого уровня не показывает. Как бы все с Джорданом не вернулось к тому, как мрачно он начинал при Олеге Кононове. Пока это дико себе представить, но может быть все. Каким бы «клатчером» Ларссон ни проявил себя в прошлом сезоне, сколько бы очков он «Спартаку» ни добыл, швед видится футболистом, сильно зависимым от игровой модели и способным проявить себя далеко не в каждой из них.

«Ростов» Карпина «плывет» на старте, голевая бомбардировка «Зенита», ошибки Мешкова и ВАР

Новый главный тренер сборной России играл против чемпиона страны с наибольшим числом кандидатов в команду. Это была хорошая интрига, но сам футбол никаких интриг, как оказалось, в себе не таил.

Не стоит обращать внимания на послематчевую реплику Валерия Карпина в ответ на вопрос об Артеме Дзюбе, что он ни с кем не разговаривал и не собирается: тренер произнес ее в послематчевом флеш-интервью, будучи раздраженным. Кстати, те, кто по его позитивной первой пресс-конференции в сборной вообразил, будто так же все будет и дальше, могут посмотреть этот мини-разговор с Тимуром Журавелем и понять: Валерий Георгиевич возвращается в обычное, исходное состояние, которое можно обозначить выражением «ну и». Тут конкретно его не было, но интонация с какого-то момента стала именно такой. А ведь эмоциональное давление в сборной будет на порядок выше!

Кто не смотрел матч в Ростове, а знает только счет 2:4, тот скажет: вот он, тот самый смелый футбол по Карпину, который тот декларировал на той самой пресс-конференции! Кто смотрел — тот вздрогнет, предположив, что Россия будет так же «смело» играть с Хорватией. Причем сам тренер все прекрасно понимал и однажды по ходу второго тайма даже «пихнул» своим игрокам: «Вы что, выигрываете?»

После этого, правда, случился рикошет от ноги Осипенко вслед за ударом Фольмера, но он вообще никак не вытекал из логики игры. Питерцам на старте нового сезона атакуется и забивается легко — семь мячей в двух матчах. Замечу, что ни одного очка по системе «гол плюс пас» не набрал Дзюба, тогда как у Ерохина — 3+1, у Азмуна — 2+0, у Сутормина — 1+1. Впрочем, он нередко раскачивается не сразу.

«Зениту» надо было сильно постараться, чтобы пропустить в таком матче два гола и довести его до 3:2 в концовке. Которая, впрочем, нервной для Питера абсолютно не получилась, а Ерохин забил такой мяч «шведой», что восторги комментаторов Константина Генича и Тимура Журавеля, сравнивших это с известным голом Луки Модрича, не выглядели большим преувеличением. Это был топ, и оставалось только сокрушаться, почему наши футболисты не могут так исполнять на международном уровне.

Наверное, об этой смелости, о необходимости ее формирования и говорил Карпин. Другое дело, что у него самого в тренерской философии я ее не больно-то вижу. А вижу три победы «Ростова» в 2021 году в 13 матчах РПЛ при восьми проигрышах. Вижу два домашних поражения на старте нового сезона с общим счетом 2:6. Вижу пропавшую с весны и так и не найденную пока игру.

Если к осенним матчам сборной ростовчане погрязнут в борьбе за выживание и с таким настроением специалист будет приезжать в национальную команду, то совмещение, и без того вещь крайне спорная, точно до добра не доведет, а Карпин к зиме может оказаться без обеих работ.

В некоторое оправдание «Ростова» и Карпина стоит отметить то, что хоть победа «Зенита» и была абсолютно по игре, но без серьезных ошибок Виталия Мешкова не обошлось. Судья из Дмитрова, «прославившийся» на финише прошлого сезона отказом пожать руку Леониду Слуцкому (главный судейский начальник Ашот Хачатурянц назвал этот поступок арбитра недопустимым), не заметил ни, выражаясь судейским новоязом, «наступа» Кузяева на ногу Алмквисту перед первым голом Ерохина, ни попадания Кержакова в голову Комличенко. В первом случае мяч не должен был быть засчитан, во втором — «Ростов» имел основания бить пенальти.

Моменты для арбитра в поле были, впрочем, непростые, и почему не вмешался Владимир Москалев на ВАР — абсолютно непонятно. В случае иных судейских решений игра могла пойти в совсем ином направлении. Учитывая бескомпромиссность Хачатурянца, ожидаю моментальных наказаний.

Простой секрет «Рубина»: каждый занимается своим делом и находится на своем месте

Просто приятно наблюдать за тем, что происходит с «Рубином». Две победы на старте (пусть первая, над «Спартаком», и стала во многом стечением обстоятельств) после отличного прошлого сезона символизируют то, что происходит с казанским клубом в целом. Клубом, который полностью поменял лицо, стал открытым, живым и очень симпатичным.

А все ведь предельно логично. Так, как должно быть, но в России бывает крайне редко. В Казани — срослось.

Руководство клуба, конкретно — Сайманов определил стратегию: за игроков (и игрокам) не переплачивать, развивать и на пике продавать молодых. Стали искать под эту стратегию тренера. Посмотрели, как Слуцкий прокачал Головина (ради которого последний сезон оставался в ЦСКА), Эдегора в «Витессе».

Увидели тенденцию. Позвали. Не лезут, дают работать. Более того, позволили Слуцкому пригласить своего спортивного директора — Яровинского. Потому что верят и знают, что там все будет чисто и только ради дела, а не в карман.

И пошло-поехало — Хвича, Макаров, Самошников... И четвертое место, которого никто не ожидал. С двумя победами над чемпионом, «Зенитом».

В июне, в начале Евро, мы говорили со Слуцким. Я спросил, реалистично ли забраться еще выше. Почитайте ответ. Он не попсовый, а стратегический. Такое редко можно у нас увидеть.

«Все хотят развиваться вертикально вверх. Ну, или хотя бы по диагонали. Но так бывает не всегда. В турнирном плане мы прыгнули выше самых смелых ожиданий, и сейчас это накладывает на всю команду дополнительную ответственность.

Вряд ли мы можем сильно поменяться. Игроков с российским паспортом на рынке днем с огнем не найдешь. Едва ли сможем приобрести того россиянина, который нас явно усилит, — просто не имеем для этого возможностей. Иностранцев у нас тоже под завязку, даже есть лишние люди, которых не сможем включить в окончательную заявку на сезон. Менять одного легионера на другого требует огромных вложений, поскольку у нас достаточно качественные иностранцы, и гарантированно купить футболистов для нашего стартового состава — это совсем другой уровень финансов. Так что вряд ли мы сможем сделать скачок в плане селекции.

Поэтому нам нужно продолжать действовать на наших козырях. Стабилизировать игру, делать так, чтобы молодые прибавляли, улучшать взаимодействия внутри команды. Расти за счет тренерских, методических вещей, внутренних резервов, индивидуального роста каждого из игроков. Это наш путь. Пройдем его или нет — посмотрим, но по крайней мере у нас ясный выбор дороги, и мы не будем искать во тьме, по какой дороге нам ехать. Вопрос только в том, как быстро и успешно у нас получится это делать".

Как видим — пока получается.

Секрет подъема «Рубина» как клуба в том, что там каждый занимается своим делом и находится на своем месте. Как правильно написал в своем Телеграм-канале Илья Казаков — не только Слуцкий и Сайманов, но и спортдир Яровинский, и врач Михаил Бутовский. А медиаслужба с ее фантастическими, лучшими в России роликами?!

И все на позитиве, и никаких поисков внешних и внутренних врагов, и никаких переводов стрелок. Все по уму.

Все это переносится и на поле. Да, если уедет Кварацхелия — станет сложнее. Тут чувства двойственные: с одной стороны, хочется, чтобы талантливый человек быстрее начал покорять Европу, потому что желаешь ему добра. А потом, извините, жаба начинает душить: здесь-то кто без Хвичи такую красоту, как третий гол в Туле, регулярно исполнять будет? Хотя взяли как раз ему на замену Хакшабановича...

Коллега Константин Алексеев пишет о гонке, которая развернулась за Денисом Макаровым, и о цене не менее 12 миллионов евро, которую установил казанский клуб. Не удивлен: Макаров — это ядреная смесь отличного дриблинга, спортивной наглости и хорошего возраста, 23 года. В оборонительных действиях, конечно, надо еще здорово прибавлять, но какие его годы. Однозначно парень — один из самых одаренных игроков поколения, которое уже одной ногой в сборной.

??Переход Гжегожа Крыховяка в «Краснодар» находится на финальной стадии.



«Краснодар» и @fclokomotiv достигли предварительной договоренности о трансфере полузащитника.



В ближайшее время Гжегож прилетит в Краснодар. Контракт с клубом будет подписан после прохождения медосмотра. pic.twitter.com/OSebBvFfNn — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 1, 2021

Тема его обмена в «Локо» на Гжегожа Крыховяка не сработала, но есть и другие варианты. Вроде бы непонятно, какой смысл «Рубину» продавать Дениса с учетом вероятного отъезда еще одного ведущего игрока фланга атаки — Хвичи. Но есть серьезная бизнес-причина: его контракт с «Рубином» истекает через два года, летом 2023-го, и в этом случае именно сейчас — пик его цены.

Через год, если он не переподпишет и не захочет этого делать, цена начнет резко падать. А в менеджменте «Рубина» — далеко не ротозеи, оттуда не уходят пачками свободные агенты. Поэтому продажи Макарова до конца этого окна все же не исключаю. Но только в том случае, если у клуба будет четкое понимание, что договориться с ним о новом контракте не удается.

В борьбе за виртуальный «приз зрительских симпатий» с Казанью может конкурировать «Динамо». Ставка тандема Бувач — Шварц на молодежь, пока периодический, но уже блеск связки Захарян — Тюкавин в атаке, творчество Фомина в середине поля, развитие Евгеньева в центре обороны... Пока бело-голубых периодически штормит, как в концовке матча в Уфе, но очевидно, что они идут интересным и здоровым путем.

Мне кажется, что новая стратегия «Локомотива», тоже немецкая, поведет этот клуб в схожем направлении.