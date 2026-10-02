Бранко: «В «Шиннике» и Самаре русские приходили пьяными, но были лучше нас, свежих. Какого черта?»

Экс-защитник «Крыльев Советов» Серж Бранко в интервью «СЭ» заявил, что российские футболисты приходили на тренировки пьяными.

— Валерий Карпин говорил, что запрещал игрокам попадаться на глаза в ночных заведениях.

— Поверьте, в «Крыльях» очень многие российские игроки приходили на тренировку пьяными. В понедельник, во вторник, в конце недели, после выходных... От них сильно пахло алкоголем! Я видел это в «Шиннике», в Самаре. Это правда! Одного не понимал: они приходили пьяными, но были лучше нас, свежих. Я не шучу, они показывали более высокие результаты! Какого черта?

— Действительно.

— Русские очень выносливые — могут выпить много, а после спокойно отыграть 90 минут. В Европе такого не видел. Там после бутылки пива не в состоянии тренироваться. Не говоря уже о том, что тебя просто выгонят из команды.

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

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