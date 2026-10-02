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«Зенит» конфликтует с «Краснодаром». Дошло до письма Дюкову и Алаеву

Болельщики «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

До матча 10-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» еще неделя (он состоится 10 октября), но между клубами уже возник серьезный спор из-за гостевой квоты на билеты.

По информации «СЭ», петербургский клуб рассчитывает получить до 3000 мест для своих болельщиков, однако на данный момент ему доступна продажа только 1000 билетов.

Болельщики &laquo;Зенита&raquo;.Битва началась до матча. «Зенит» обратился к Дюкову и Алаеву из-за проблем с гостевыми билетами на игру с «Краснодаром»

Ситуация дошла до официального обращения в РФС и РПЛ. «Зенит» направил письмо на имя президента РФС Александра Дюкова и главы РПЛ Александра Алаева с просьбой разобраться в вопросе распределения гостевой квоты.

В «Краснодаре» свою позицию связывают с вопросами безопасности на гостевых секторах. В «Зените» считают, что «быки» фактически ограничивают число болельщиков невской команды, которые смогут попасть на матч.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Зенит

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ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 3 1 1
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