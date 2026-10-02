«Зенит» конфликтует с «Краснодаром». Дошло до письма Дюкову и Алаеву

До матча 10-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» еще неделя (он состоится 10 октября), но между клубами уже возник серьезный спор из-за гостевой квоты на билеты.

По информации «СЭ», петербургский клуб рассчитывает получить до 3000 мест для своих болельщиков, однако на данный момент ему доступна продажа только 1000 билетов.

Ситуация дошла до официального обращения в РФС и РПЛ. «Зенит» направил письмо на имя президента РФС Александра Дюкова и главы РПЛ Александра Алаева с просьбой разобраться в вопросе распределения гостевой квоты.

В «Краснодаре» свою позицию связывают с вопросами безопасности на гостевых секторах. В «Зените» считают, что «быки» фактически ограничивают число болельщиков невской команды, которые смогут попасть на матч.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

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