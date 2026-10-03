«Спартак» обыграл вторую команду в контрольном матче

«Спартак» одержал победу над своей второй командой в контрольном матче — 2:1. Игра прошла на базе красно-белых в Тушино.

За основу отличились Виктор Парада и Игорь Дмитриев.

«Спартак» набрал 19 очков в 9 матчах чемпионата России сезона-2026/27 и делит второе место в турнирной таблице с московским «Динамо» и ЦСКА. В 10-м туре РПЛ красно-белые 10 октября на выезде сыграют с «Крыльями Советов».

«Спартак-2» выступает в дивизионе Б Второй лиги. Команда располагается на 12-й позиции в группе 2.

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