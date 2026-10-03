Бандикян избежал серьезной травмы в матче за сборную Армении

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сделал заявление по поводу травмы полузащитника армейцев Артема Бандикяна, полученной в матче за сборную Армении.

2 октября Армения уступила Кипру (0:2) в 3-м туре группового турнира Лиги наций. 21-летний Бандикян вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 52-й минуте из-за повреждения. Он покинул поле на носилках.

«По предварительным данным, проведенная КТ не выявила у Артема Бандикяна ни перелома, ни разрыва связок. В ближайшее время Артем присоединится к команде в Москве, где под наблюдением нашего медицинского штаба пройдет дополнительное обследование», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

В сезоне-2026/27 Бандикян провел два матча за ЦСКА — оба в FONBET Кубке России.

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