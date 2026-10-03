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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что Артем Бандикян избежал серьезной травмы в матче за Армению

Бандикян избежал серьезной травмы в матче за сборную Армении

Алина Савинова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сделал заявление по поводу травмы полузащитника армейцев Артема Бандикяна, полученной в матче за сборную Армении.

2 октября Армения уступила Кипру (0:2) в 3-м туре группового турнира Лиги наций. 21-летний Бандикян вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 52-й минуте из-за повреждения. Он покинул поле на носилках.

«По предварительным данным, проведенная КТ не выявила у Артема Бандикяна ни перелома, ни разрыва связок. В ближайшее время Артем присоединится к команде в Москве, где под наблюдением нашего медицинского штаба пройдет дополнительное обследование», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

В сезоне-2026/27 Бандикян провел два матча за ЦСКА — оба в FONBET Кубке России.

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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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