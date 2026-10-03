«Рубин» победил «Балтику» в товарищеском матче

«Рубин» одержал победу над «Балтикой» в товарищеском матче — 1:0. Игра прошла в Казани.

Единственный гол забил Назми Грипши, который отличился на 28-й минуте.

После девяти туров сезона-2026/27 «Рубин» с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Балтика» (11 очков) находится на восьмой позиции.

В 10-м туре РПЛ казанская команда 11 октября примет московское «Динамо», а калининградцы в этот же день в гостях сыграют с «Ахматом».

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