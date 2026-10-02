Бранко рассказал о злости на ФИФА из-за отстранения России

Экс-защитник «Крыльев Советов» Серж Бранко в интервью «СЭ» поделился мнением об отстранении России от международных соревнований.

— Что думаете об отстранении России от международных турниров?

— Это очень плохо для футбола. И я очень зол на ФИФА. Не нужно отстранять игроков — мы не занимаемся политикой, понимаете? Оставьте футболистов в покое, потому что это наша единственная работа, другой нет.

У России же всегда были талантливые игроки. Правда, не все усердно работают. Особенно молодые — им главное наслаждаться роскошью. Все время ходят в Gucci, Versace, покупают последние айфоны.

Те же, кто работает усердно, как Аршавин, строят большую карьеру. Андрей был очень быстрым и опасным. А в «Спартаке» мне нравился Титов — невероятно элегантный, техничный игрок. Очень хорош.

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

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