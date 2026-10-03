«Оренбург» проиграл «Локомотиву» в контрольном матче в Москве

«Оренбург» проиграл «Локомотиву» в контрольном матче — 0:2.

Встреча проходила в Москве в закрытом режиме. В составе «железнодорожников» забитыми голами отличились Николай Комличенко и Владислав Голубев.

Вечером 3 октября «Оренбург» проведет второй контрольный матч в столице — против ивановского «Текстильщика».

После девяти туров РПЛ «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 9 оков. У «Локомотива» — 7 очков и 14-е место.

В 10-м туре РПЛ «Оренбург» примет на своем поле махачкалинское «Динамо», а «Локомотив» отправится в гости к воронежскому «Факелу». Оба матча пройдут в субботу, 10 октября.

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