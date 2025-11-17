Карпин провалился в «Динамо». Что будет с командой дальше?
Валерий Карпин написал заявление об уходе из «Динамо» в духе: «Я устал, я ухожу». «СЭ» еще до матча Россия — Перу (1:1) давал новость о том, что позиции главного тренера бело-голубых шатки. По нашим данным, руководители не были довольны ни игрой, ни результатами, ни атмосферой в команде, ни желанием продолжить скупать футболистов «Ростова» (Ваханию, Мелехина, Голенкова), ни высказываниями специалиста, когда клуб представал не в лучшем свете (например, о том, что основное место работы — сборная), а расставание вполне возможно во время международной паузы. Так и случилось.
Тогда же мы более подробно говорили о причинах такого решения. Если суммировать, то в «Динамо» у Карпина вышел полный провал. Такой исход тем удивительнее, что летом тренер получил карт-бланш — даже селекцию отдали ему на откуп. Но футбол «Динамо» вгонял в тоску, а результаты пугали: по итогам первого круга бело-голубые — десятые, в трех очках от зоны стыков. Это при задаче взять трофей.
И что самое главное — не наблюдалось никакого прогресса по ходу чемпионата, а отношения внутри коллектива совершенно разладились. По нашей информации, игроки старались максимально точно выполнять все указания Карпина, однако утыкались в оборонительную стену соперника, и, как это исправить, им объяснить не могли. Тот футбол, который подходил «Ростову», совершенно не оправдался в «Динамо». Состав бело-голубых не под упрощенный стиль «бей — беги — навешивай на столба». При этом главный тренер жестко критиковал футболистов, не предлагая понятные пути выхода из игрового кризиса.
Если в начале сезона динамовские боссы принимали позицию, что для донесения мыслей требуется время, то с каждым плохим матчем терпения становилось все меньше и меньше, а недавнее безвольное домашнее поражение от «Акрона» (1:2) привело к взрыву.
Что дальше? Пока исполняющим обязанности главного тренера будет Ролан Гусев. Если одержит несколько побед до зимней паузы, то я не исключал бы варианта, при котором бывшему помощнику Карпина дадут поработать и весной. Другие кандидаты — россияне Станислав Черчесов, Сергей Игнашевич, Михаил Галактионов, представитель Германии Нури Шахин.
Самое главное — кому отдадут на откуп поиск нового тренера. С уходом председателя совета директоров клуба Дмитрия Гафина здесь возможны самые неожиданные варианты. И этот вопрос для будущего «Динамо» куда важнее фигуры тренера.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2