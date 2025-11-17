Карпин провалился в «Динамо». Что будет с командой дальше?

Константин Алексеев — о революции в московском клубе.

Валерий Карпин написал заявление об уходе из «Динамо» в духе: «Я устал, я ухожу». «СЭ» еще до матча Россия — Перу (1:1) давал новость о том, что позиции главного тренера бело-голубых шатки. По нашим данным, руководители не были довольны ни игрой, ни результатами, ни атмосферой в команде, ни желанием продолжить скупать футболистов «Ростова» (Ваханию, Мелехина, Голенкова), ни высказываниями специалиста, когда клуб представал не в лучшем свете (например, о том, что основное место работы — сборная), а расставание вполне возможно во время международной паузы. Так и случилось.

Тогда же мы более подробно говорили о причинах такого решения. Если суммировать, то в «Динамо» у Карпина вышел полный провал. Такой исход тем удивительнее, что летом тренер получил карт-бланш — даже селекцию отдали ему на откуп. Но футбол «Динамо» вгонял в тоску, а результаты пугали: по итогам первого круга бело-голубые — десятые, в трех очках от зоны стыков. Это при задаче взять трофей.

И что самое главное — не наблюдалось никакого прогресса по ходу чемпионата, а отношения внутри коллектива совершенно разладились. По нашей информации, игроки старались максимально точно выполнять все указания Карпина, однако утыкались в оборонительную стену соперника, и, как это исправить, им объяснить не могли. Тот футбол, который подходил «Ростову», совершенно не оправдался в «Динамо». Состав бело-голубых не под упрощенный стиль «бей — беги — навешивай на столба». При этом главный тренер жестко критиковал футболистов, не предлагая понятные пути выхода из игрового кризиса.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если в начале сезона динамовские боссы принимали позицию, что для донесения мыслей требуется время, то с каждым плохим матчем терпения становилось все меньше и меньше, а недавнее безвольное домашнее поражение от «Акрона» (1:2) привело к взрыву.

Что дальше? Пока исполняющим обязанности главного тренера будет Ролан Гусев. Если одержит несколько побед до зимней паузы, то я не исключал бы варианта, при котором бывшему помощнику Карпина дадут поработать и весной. Другие кандидаты — россияне Станислав Черчесов, Сергей Игнашевич, Михаил Галактионов, представитель Германии Нури Шахин.

Самое главное — кому отдадут на откуп поиск нового тренера. С уходом председателя совета директоров клуба Дмитрия Гафина здесь возможны самые неожиданные варианты. И этот вопрос для будущего «Динамо» куда важнее фигуры тренера.