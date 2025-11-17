Футбол
17 ноября, 21:15

Карпин провалился в «Динамо». Что будет с командой дальше?

«Динамо» объявило об уходе Карпина
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Константин Алексеев — о революции в московском клубе.

Валерий Карпин написал заявление об уходе из «Динамо» в духе: «Я устал, я ухожу». «СЭ» еще до матча Россия — Перу (1:1) давал новость о том, что позиции главного тренера бело-голубых шатки. По нашим данным, руководители не были довольны ни игрой, ни результатами, ни атмосферой в команде, ни желанием продолжить скупать футболистов «Ростова» (Ваханию, Мелехина, Голенкова), ни высказываниями специалиста, когда клуб представал не в лучшем свете (например, о том, что основное место работы — сборная), а расставание вполне возможно во время международной паузы. Так и случилось.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

Тогда же мы более подробно говорили о причинах такого решения. Если суммировать, то в «Динамо» у Карпина вышел полный провал. Такой исход тем удивительнее, что летом тренер получил карт-бланш — даже селекцию отдали ему на откуп. Но футбол «Динамо» вгонял в тоску, а результаты пугали: по итогам первого круга бело-голубые — десятые, в трех очках от зоны стыков. Это при задаче взять трофей.

И что самое главное — не наблюдалось никакого прогресса по ходу чемпионата, а отношения внутри коллектива совершенно разладились. По нашей информации, игроки старались максимально точно выполнять все указания Карпина, однако утыкались в оборонительную стену соперника, и, как это исправить, им объяснить не могли. Тот футбол, который подходил «Ростову», совершенно не оправдался в «Динамо». Состав бело-голубых не под упрощенный стиль «бей — беги — навешивай на столба». При этом главный тренер жестко критиковал футболистов, не предлагая понятные пути выхода из игрового кризиса.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если в начале сезона динамовские боссы принимали позицию, что для донесения мыслей требуется время, то с каждым плохим матчем терпения становилось все меньше и меньше, а недавнее безвольное домашнее поражение от «Акрона» (1:2) привело к взрыву.

Что дальше? Пока исполняющим обязанности главного тренера будет Ролан Гусев. Если одержит несколько побед до зимней паузы, то я не исключал бы варианта, при котором бывшему помощнику Карпина дадут поработать и весной. Другие кандидаты — россияне Станислав Черчесов, Сергей Игнашевич, Михаил Галактионов, представитель Германии Нури Шахин.

Валерий Карпин.«Моим единственным приоритетом остаются результаты сборной России». Карпин объявил об уходе из «Динамо»

Самое главное — кому отдадут на откуп поиск нового тренера. С уходом председателя совета директоров клуба Дмитрия Гафина здесь возможны самые неожиданные варианты. И этот вопрос для будущего «Динамо» куда важнее фигуры тренера.

Валерий Карпин
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
Карпин отказался от 3 млн евро, на смену могут прийти Черчесов или Шахин. Что произошло после увольнения главного тренера «Динамо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ALEX-68

    Федун этого физрука давно раскусил , впрочем так же как и другого бездаря Черчесова .

    18.11.2025

  • Boris Timofeevich

    Ещё летом я предупреждал Динамо, что Карпин их продинамит...

    18.11.2025

  • Boris Timofeevich

    Но денег много утекло...

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Из тебя революционер как из гниды Человек

    18.11.2025

  • Адекват

    Подозреваю не нашел силы, а заставили аккуратно. Потихому получит часть компенсации и Динамо лицо сохранит и Валера почти герой)))

    18.11.2025

  • Адекват

    В принципе согласен, но игра яркая до прихода Карпина была. Пусть и не каждый матч, но была. А вот с приходом Валеры такая игра случалась фрагментами (первый тайм с Локо, как пример), которые можно посчитать на пальцах одной руки опытного фрезеровщика. Карпину спасибо за +2 мяча в кубке.

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вы певцы своей опы и больше ничего

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Нет и не было никогда такой национальности

    18.11.2025

  • Топотун

    Это отдельная национальность.

    18.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Стервятники падаль клюют . Типа тебя и Навального. А мы альбатросы , певцы революции . В Динамо.

    18.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да, это буряты.

    18.11.2025

  • Александр Орлов

    бросил пацанов...перетянул и...

    18.11.2025

  • Топотун

    Казаки это не русские !

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Платов Матвей Иванович В 1771 году отличился при атаке и взятии Перекопской линии и Кинбурна. С 1772 года командовал казачьим полком. В 1774 году воевал против горцев на Кубани. 3 апреля небольшой казачий отряд Платова был окружён 20-тысячным крымскотатарским войском Девлет II Герея у реки Калалы. С помощью подоспевшего пятисотенного кавалерийского отряда подполковника Бухвостова Платов сумел разбить татар и обратить их в бегство. Василий Потто в «Кавказской войне» приводит речь Платова перед заключительным боем[7]: «Друзья мои! — воскликнул он, обращаясь к полку. — Вы видите сами, какая сила татар окружает нас! Нам нужно биться с этой силой — и победить её или лечь костьми, как поступали наши деды!.. Не будем же мы русские, не будем донцы, если устрашимся проклятого татарина»

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Закончи СВО - открою

    18.11.2025

  • Топотун

    хочешь анал азарова ?

    17.11.2025

  • Топотун

    Откройте Платов!!

    17.11.2025

  • Упёртый русский

    Раньше, в советское время и начало СЭ (при Кучмии) читатели даже не знали, за кого болеет корреспондент! Настолько аккуратно и не назойливо он излагал свои мысли, боясь задеть болельщиков нелюбимой им лично команды и сохраняя олимпийскую объективность. Сейчас корры СЭ начинают болельщицкий (скорее даже фанатский) визг спустя примерно пол-года после назначения тренера любимой команды. Алланазаров с Волотко со слюнями изо рта снимали Станковича, Алексеев в экстазе танцевал с бубном вокруг Карпина... Во что превратили прекрасное в прошлом издание? Не стыдно? Алексеева и Алланазарова - в отставку!!!

    17.11.2025

  • Топотун

    Очень важно сосредоточиться на сбродной !

    17.11.2025

  • Адри Купри

    С чего взяли что Карпин хороший тренер, он проваливался везде, выезжая где мог на помощниках, как администратор он не плох, но не тренер он.

    17.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Обьяснили же - Москва ближе к Эстонии

    17.11.2025

  • Топотун

    Теперь только в Спитак !

    17.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    да на них никакой души не напасешься

    17.11.2025

  • Топотун

    Что в Ростове не сиделось ?!

    17.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Какая разница? Ему приписали эти слова

    17.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Нас приучили ждать отставок И радоваться, что они сбылись И новых тренеров любить не ведая приставок Сам по себе уход не перемена к лучшему, окстись!

    17.11.2025

  • fedland

    Во дела. Утром проснулся - Кудашова в аут. Вечером спать ложишься - Карпина в аут (сам ушел это ещё вопрос). Фалькао к Валере не приедет. Весело живут. Одним словом все, что было - это Динамо…

    17.11.2025

  • 55555....

    Два серебра,не хухры мухры...)

    17.11.2025

  • ksv-65

    В СССР , были прекрасные тренеры сборной, они были чемпионами...а не дебилами...а сейчас есть РФС, полное дерьмо!!!

    17.11.2025

  • 55555....

    Валера-Риера,или как его там....Наш звонче!))

    17.11.2025

  • Новоуепинни

    хай. за динамо душа болит

    17.11.2025

  • PeterMunch

    Хорошо, что только одной ногой провалился в динамо, а то бы динамо его засосало и увлекло в свою трясину.

    17.11.2025

  • Упёртый русский

    Алексеев в своём репертуаре. Динамо давно превратилось в жуткого неудачника с великим прошлым с такими болелами и журналистами, как Алексеев, но он сам этого не замечает. Костя, не пиши про Динамо, пиши про Спартак. А Алланазарова с Волотко заставь писать про ЦСКА, Динамо или Зенит - только не про Спартак. Все эти эмоциональные визги болельщиков на страницах СЭ надоели, честное слово. Никакого нормального анализа, логики или футбольных мыслей - одни эмоции, хотелки и непонятные инсайды. СЭ превратили в листок эмоций!

    17.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    стервятники

    17.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Разве в СЭ есть куда проваливаться?

    17.11.2025

  • Князь Болтконский

    Такой фразы не было никогда-Я устал,я ухожу.Ельцин никогда так не говорил,хоть весь интернет перерой,нигде не найдешь этой фразы от него.

    17.11.2025

  • vesel.i.пьян

    Что будет ? Что будет ?? Ясно что будет !!! Это рокировка, Кудашов придет в футбольное, а Карпин в хоккейное *Динамо*. тААААААк заиграют, ВСЕ оба два станут чемпионами, на радость баранчикову!

    17.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Привет! жадный ты

    17.11.2025

  • Бывший болельщик красно-белых

    По-хорошему, опустить бы мясных и мусорков во вторую лигу. Для ума. Или лет на пять отлучить вообще от футбола

    17.11.2025

  • Stranger in the Night

    Ну. хуже не будет. Вот и допелись в свое время дифирамбы "прогрессивному" тренеру... / Дайте теперь Гусеву шанс.

    17.11.2025

  • Бывший болельщик красно-белых

    Вот мусорков совсем не жалко. Коли такие лохи, что повелись на Валеру и дали ему свободу - платите. Единственное, желаю успеха Гусеву. неплохой игрок был. И уж лучше он, чем очередная иностранная шоха, как у мяса

    17.11.2025

  • Vitamin007

    Ивлев Чмо!

    17.11.2025

  • NF

    Время олигархов, капиталистов, шовинистов и прочего шлака, а лояльность выше профессионализма и идейности. Результаты закономерны. Катимся дальше в бездну...

    17.11.2025

  • Андрей

    Пудель провалился а чего вы ждали, придет спаситель, не тот случай.

    17.11.2025

  • Новоуепинни

    а че тока в футбике и хоккее ушли? в других видах у динамо рыжие чтоли?

    17.11.2025

  • Новоуепинни

    валерий георгич велик и логичен - проиграла сборная, а ушел из динамо. Крут!

    17.11.2025

  • Rosinant

    "Я его туда не назначал, ему господин Швондер дал рекомендацию."

    17.11.2025

  • Yury Anatolyevich-Barinov

    Лучше бы не сосредотачивался, толку не будет...

    17.11.2025

  • sergsteed

    а ГДЕ он не проваливался?:wink:

    17.11.2025

  • SP2

    купим осипенко с глебовым, недорого, нам на базе нужны учебные пособия на тему «как не нужно играть»… ну и за пивом на удельную бегать

    17.11.2025

  • zenit20252025

    Ударно! Но всё же, вместо "х у л и" - Фули )

    17.11.2025

  • region76

    Карпин просто заурядный тренер. Ему бы и из сборной уходить надо.

    17.11.2025

  • Sergey Sparker

    Зачет за классный прикол!

    17.11.2025

  • Sergey Sparker

    Деньги просто поделили.

    17.11.2025

  • Sergey Sparker

    Армавир то при чем? Этого говнюка вообще в тренерах быть не должно.

    17.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Так в сборной он всерьез и надолго

    17.11.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Ура-а-а, свершилось! Хотя, скорее всего наши горе руководители возьмут физрука куда похлеще!

    17.11.2025

  • Sergey_Marcus

    Руководила, который разрешил Карпину совмещать, своим решением сделал хуже сразу всем - и Сборной и Динамо и Карпину и всем болельщикам. Не хочет ли данный персонаж проследовать за Кариным?! Кстати, кто этот персонаж?! Фамилию, пожалуйста! Страна обязана знать своих героев.

    17.11.2025

  • Секир-башка

    Братва, а ведь завтра в КХЛ Динамо-Спартак.

    17.11.2025

  • SuperDennis

    Что будет дальше...... Зимой придет новый неожиданный иностранный тренер, имя которого сейчас даже Костя Алексеев, шеф отдела, не знает. За зимние сборы он (тренер) будет приглядываться к команде, кто-то уйдет в аренду, а кого-то динамовцы купят. Команда опять сильно видоизменится и будет притираться до конца оставшегося сезона. Динамо НЕ ВЫЛЕТИТ! Но и никаких высоких мест не займет. Болельщикам Динамо надо понимать, да я думаю, они и так уже всё поняли. Будем посмотреть, как грится!

    17.11.2025

  • Корнелий Ш

    Эдак после сборной Валера и работу не найдет. Альба в Ростове выше него, отдав по одному лидеру из каждой линии: Глебов, Комля, Осипенко.

    17.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Конгениально .)) Коротко , со вкусом . Смачно .))

    17.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Раньше , я помню , в полиции переаттестацию проходили . Может и сейчас устроить ?)) А так ..... Жалко конечно команду. В силу иных личностных отношений , отношусь к ней с симпатией.)

    17.11.2025

  • blue-white!

    Не думаю. Хотя если купят ему хорошего центрдефа...

    17.11.2025

  • Александр Солодовников

    Странный вопрос , что будет .... чемпионат будет доигрывать.....)

    17.11.2025

  • youareuseless

    Ну хоть в сборной всё хорошо

    17.11.2025

  • Millwall82

    как будто это Динамо не впервой) в дубле сгноите или Махачкале (как вариант).

    17.11.2025

  • Каспийский берег

    Как думаешь.....Личка 2.0?

    17.11.2025

  • Porco Rosso

    Когда брали Валеру в сборную, она еще не была бессмысленной.

    17.11.2025

  • Дед-1956

    Какая подача новости, об уходе из "Динамо, прямо конфетка:-ради сборной Карпин ушёл из команды! Вот это жертва? Ради сборной- да ещё в третий раз, жертвует карьерой клубного тренера. Святой человек!

    17.11.2025

  • Каспийский берег

    а я про что?!

    17.11.2025

  • Сергей Васин

    Да ладно,многие предсказывали такой конец.

    17.11.2025

  • Vasya StruZhkin

    Шедеврально)

    17.11.2025

  • Porco Rosso

    Алексеев провалился в Спорт-Экспресс. Что будет с газетой дальше?

    17.11.2025

  • Павел Леонидович

    хуже точно не будет)

    17.11.2025

  • Darkman79

    Куда теперь девать весь шлак им купленный то?)

    17.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вспоминай

    17.11.2025

  • Сергей Васин

    Не вынимая)))))

    17.11.2025

  • blue-white!

    Вроде как Гафин, так его уже нет в клубе...

    17.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Все гонят

    17.11.2025

  • TokTram_

    Местами - радует.

    17.11.2025

  • blue-white!

    Станка надо было оставлять до зимы, даже если он сам не хотел, надо было уговорить. Карпина надо было выгонять ещё вчера...

    17.11.2025

  • TokTram_

    Тебя, иностранное чмо, спросить забыли.

    17.11.2025

  • Сергей Васин

    Два "величайших" тренера,один в хоккее,второй по футболу и оба по совместительству тренера сборных.Один развалил СКА,второй Динамо.

    17.11.2025

  • TokTram_

    Слуцкий - по делу. Доказал.

    17.11.2025

  • TokTram_

    Теперь с командой всё будет хорошо. Не факт, что великолепно, но точно - хорошо.

    17.11.2025

  • Русич Олег

    Смешны выводы автора. Можно подумать, что до прихода Карпина игра Динамо была яркая и динамичная! Динамо уже полтора года показывает скучнейший образец футбола, в этой команде нет игроков высокого класса. Конечно, есть южноамериканцы - но все они зависимы от настроения, есть в центре поля несколько малополезных россиян - Миранчук, Макаров, Скопинцев, Зайнутдинов, Фомин, уровень которых позволяет играть в примитивный футбол, не более. Есть Тюкавин, после травмы потерявший резкость, и Сергеев, ранее полировавщий лавку в Зените. Рядом с ними потускнели Глебов и Бителло. .что нужно клубу, чтобы заиграть в искрометный футбол? .прежде всего избавиться от балласта, найти быстрых ребят, подобных Батракову и Кисляку. И определиться с кандидатурой тренера. Возможно, у Гусева получится. Но без весомой смены состава больших побед не будет. Уже потому что в центре поля собраны малоподвижные пораженцы, привыкшие выезжать только на ошибках соперников.

    17.11.2025

  • Юрист666

    Карпин оставил Динамо ради Сборной? Хорошо бы еще чтобы Сборная рассталась с Карпиным. И не нужно постоянно упоминать что мы плохо сыграли из-за ошибки вратаря из-за ошибки защитников. Нужно смело сказать - результат отрицательный из-за ошибки Карпина. Он и сам самая большая ошибка.

    17.11.2025

  • hottie

    А кто в Динамо за это все ответит? Кто-то же приглашал Карпина на условиях совмещения, кто-то же выделял деньги на Миранчука и прочую биомассу ради громкого лозунга - борьбы за чемпионство. Вот такого управленца надо было выгнать вслед за Карпиным. Как итог просрали год и просрали деньги, чтобы в очередной раз подтвердить, что совмещение - это хрень полная. Новому тренеру теперь мудохаться с этим наследием.

    17.11.2025

  • blue-white!

    Сейчас как одержим 15 побед подряд...

    17.11.2025

  • blue-white!

    Хуже уже некуда, если только вылет...

    17.11.2025

  • TomCat

    "В деревню, к тетке, в глушь, в Спартак" (с)

    17.11.2025

  • Каспийский берег

    В отличии от Станка на оставшиеся игры для Динамо это плюс. Помнится и о.Гусев уже у Спартака выигрывал....

    17.11.2025

  • blue-white!

    Чувствую свою причастность к увольнению х?о?л?е?р?ы? Валеры. Главное не ошибиться с новым. Если следовать логике, то Бувач угадывает через раз. Сейчас черед угадать...

    17.11.2025

  • Каспийский берег

    Валера, Валера...ушла Любовь, пропала Надежда, повесилась Вера.....

    17.11.2025

  • Секир-башка

    Как здорово всё подгадали : сразу в ХК и в ФК. Тут определённо чувствуется рука Корейко.

    17.11.2025

  • Ilya Gudman

    Да вроде нгрмальные игроки на уровне сегоеяшнего нашего чемпа во всяком случае ) Тренер нужен )

    17.11.2025

  • Семён Фадеич

    Ничего не будет. Придёт иноземный "специалист" и будет, всё как раньше.

    17.11.2025

  • mikeV

    Хуже не будет

    17.11.2025

  • sdf_1

    Пока исполняющим обязанности главного тренера будет Ролан Гусев. Если одержит несколько побед до зимней паузы, то я не исключал бы варианта, при котором бывшему помощнику Карпина дадут поработать и весной. ------------------ Константин, ну зачем вы даёте несбыточную надежду Гусеву? Если его не сделали главным тренером после увольнения Лички, то не сделают и сейчас. Он обречён быть ио. Такова его судьба. Про кандидатов. Черчесов ещё возможен, так как его скорее всего выгонят из «Ахмата», так как он умудрился проиграть даже «Сочи». Вот только зачем он «Динамо»? Галактионов в «Динамо» не пойдёт. У него в «Локомотиве» всё нормально. Остаются Игнашевич, вылетевший в своё время из РПЛ с «Балтикой» и Нури Шахин (не знаю, кто это). Как раз то, что надо «Динамо»

    17.11.2025

  • наталья антропова

    Могу вспомнить всех поимённо - 96 !

    17.11.2025

  • Ilya Gudman

    Будет только лучше в Динамо , а Валере респект , он в отличие от Сережи Семака нашел в себе силы признать что не тянет

    17.11.2025

  • serZheo

    Валера конечно натворил дел в Динамо. Не ожидал...

    17.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Милые бранятся - только тешатся

    17.11.2025

  • Dron56

    Будет жить ! Будет получать доаольствие ...

    17.11.2025

  • Dron56

    А где Сборная ?

    17.11.2025

  • Dron56

    Как кого ? Дюкова, Митрофанова ... и Всех кто пилит бюджет.

    17.11.2025

  • 55555....

    Да насра.ть на Динамо. Что вот с Ввлерой будет,это да...

    17.11.2025

  • Dron56

    В Ростов ! ... Беда только что паек получать будут в Динамо, Физрук своих обеспечил !

    17.11.2025

  • alexanderpisyako

    А почему нельзя Бородюка, Колыванова, К. Новикова..........................??????? Черчесов уже был, Игнашевич уже Балтику отправил в первую лигу ......... Непонятка?

    17.11.2025

  • Millwall82

    за все годы что Карпин в сборной? С 2021 года. И каждой раз заявкой сборной в 50 футболистов.

    17.11.2025

  • Voorhees

    Дайте возможность проявить и показать себя Гусеву, козлы! Не надо никаких Шахинов!

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Дуремарчик сельпошный .. ты уверял всю публику что в дружбанах с Костян Алёшей и даже лично с ним вел беседу .. по переписке. Лапти свои дилетатские переобул начтожный геморой-геймерский? Твой удел подванивать из-за угла со своими такими-же плюгавенькими клончиками . за 3,8 - 4,5 сек. по системе якобы "станций" Лобановского и откосячка обслуги пинг-понга .. - Филатов был болельщиком команды "Торпедо" Москва, и сам об этом написал в своей автобиографической книге.

    17.11.2025

  • наталья антропова

    96, под сотню...

    17.11.2025

  • Sergey Mikhaylov

    К лучшему

    17.11.2025

  • mgsermat@gmail.com

    "Футбол Динамо вгонял в тоску". А футбол сборной кого-то радует?!

    17.11.2025

  • Српски тренер Прайопан Напроч

    Вы так и не поняли, что его уровень - Торпедо Армавир...

    17.11.2025

  • Автогол

    До 6 декабря не мог потерпеть?

    17.11.2025

  • Millwall82

    сборной нет. Без отборов это декорация. Хотя бы возможности попадать на крупные форумы. Отсутствует спортивный принцип полностью, как и мотивация сих футболеров (а их было уже под 200 при Карпине).

    17.11.2025

  • Влад

    Динамо опять в гонке?

    17.11.2025

  • с13

    Сделано даже меньше, чем полдела. Динамо, конечно, славный и старинный клуб. Но он один из многих клубов России. А сборная у нас одна. И оттуда этого самовлюбленного приспособленца надо гнать в первую очередь.

    17.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Крутите кукиши и дули В своих карманах втихаря - Теперь в "Спартак"! Домой! А х у л и?!! Встречай, свинарня, главаря!!!

    17.11.2025

  • Millwall82

    да полно тренеров, со скажем "свободным расписанием". С трофеями и желающими освоить з.п. ГТ сборной России. Даже товарняки, вопрос же сколько реально платит сб. России Карпину. А это еще и всевозможные спонсоры или букмекеры.

    17.11.2025

  • hant64

    По последнему предложению - если вспомнишь, то очередь из желающих занять пост главного в сборной, не стояла. Кого РФС смог уговорить, тот и взялся тренькать бессмысленную команду.

    17.11.2025

  • Millwall82

    Карпину надо было хитрее действовать, играть как можно дольше с азиатскими сборными, центрально-американскими сборными и 2-3 сборными африканцев. Последние (в отборе) сборные Ю. Америки оказали непосильными для сборной России, но не для ФК Сочи.

    17.11.2025

  • Djin Ignatov

    Заголовок нормальный и верный ! Карпин по сути УГРОБИЛ Динамо и надо спросить и Динамовское руководство которое брала Карпина в клуб ! Кого брать ? Он уничтожал ВСЕ команды которыми руководил ! Появились сразу Поджопники типа Аршавина , Митрофанова и прочих говорящих о каком то Мужском поступке !!! Когда его выгнали бы через 1-2 игры !

    17.11.2025

  • zel_co

    Динамо спасено!

    17.11.2025

  • Smash.

    Есть еще проблемка - что делать с игроками, которых привел Карпин. Миранчук, Зайнутдинов, Глебов.. мамадарагая

    17.11.2025

  • ПитерБургер

    Динамо не пропадет со своими покровителями, а вот Ростов поднапрягся :))

    17.11.2025

  • baruv

    Бувач тоже уходит? Вроде он тренеров находил. Правда если и Карпина он тоже - тогда понятно...

    17.11.2025

  • Millwall82

    а сколько пафоса было. С смокингом в "Что? Где б? Ну и?", в ЦУМЕ, с этой цыганщиной. Ни одного тренера в российском футболе так не пиарили как Карпина, был момент с Слуцким, но весьма короткий. Журналисты сами создали образ Валере, ну потом и не удивляйтесь что это очень проходной тренер и всегда им был. Почему и РФС на такое повелась, вопрос открытый.

    17.11.2025

  • Старичела

    Какая-то бессмысленная и бесполезная писанинка, на мой взгляд

    17.11.2025

  • Fanatico

    не много ли чести , клубу из нижней части таблицы и физруку из нарвы? Лучше бы про Ростов написали , про Балтику , да ваще где про Краснодар?

    17.11.2025

  • lvb

    Ого, Константин на Ваалеру "бочку катит"! и "батон крошит"). Забыл аки радовался, кодысь Валеру его "бывшие" на кошт приняли, аж слюной исходил)). Айяйяй, Констатин", таки Вы блогер, не журналист.. Печально все это. Пора Вам вертаться на место главы пресс-службы, проситься у Пивоварова "Дяденька, простите... далее по тексту". Журналистика не Ваше, там болеть или глорить низзя. Нуно быть выше этого.. или скрывать. А Вы не "шмогла")). Знаете за кого болел Филатов? За ФК СМ, но об этом знали ТОЛЬКО 2-3 его ближайших друга. Он ни строчкой за столько лет в "Футболе/ФХ" не выдал свою клубную принадлежность. Бросайте это дело, вертайтесь в свой клуб-неудачник, Ваше место там)

    17.11.2025

  • v5147795

    а так можно было - без тени сомнения, с бесконечной уверенностью в своей правоте? завидую...

    17.11.2025

  • Илья858

    Тупой заголовок, бессмысленный текст

    17.11.2025

