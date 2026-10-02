Быстров — о Дзюбе: «Легенд много быть не может. Для меня он хороший футболист»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал слова экс-нападающего национальной команды Артема Дзюбы о завершении карьеры и оценил его место в российском футболе.

В четверг, 1 октября, 38-летний Дзюба заявил: «Карьера закончилась, все, ребят. Официально не могу заявить. Может, еще поиграю на Кубок за кого-нибудь».

«Дзюба играл в сборной, забил много мячей, играл в разных клубах, — сказал Быстров «РБ Спорт». — Легенда ли он российского футбола? Для меня он хороший футболист, а легенд много быть не может, их в каждом клубе максимум по два человека. Легенд в футболе не так много — это Яшин, Стрельцов, Месси, Марадона. Может, Артем для кого-то через 20 лет тоже будет легендой».

Дзюба — воспитанник «Спартака», также за карьеру он выступал за «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Локомотив», «Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». На клубном уровне 38-летний форвард провел 654 матча, забил 235 голов и отдал 129 результативных передач. В составе «Зенита» Дзюба выиграл четыре чемпионата России, четыре Суперкубка и два Кубка страны. Еще один Кубок России он взял с «Ростовом».

За сборную России Дзюба провел 56 матчей, забил 31 гол и сделал 16 голевых передач. Он — лучший бомбардир в истории национальной команды, а также лучший бомбардир в истории российского футбола с 264 голами за карьеру (с учетом клубных соревнований и матчей за сборную). Этот рекорд Дзюба установил в марте 2025 года, опередив Александра Кержакова (233 гола). На домашнем ЧМ-2018 форвард вместе со сборной дошел до четвертьфинала.

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