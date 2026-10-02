Быстров — о Дзюбе: «Легенд много быть не может. Для меня он хороший футболист»
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал слова экс-нападающего национальной команды Артема Дзюбы о завершении карьеры и оценил его место в российском футболе.
В четверг, 1 октября, 38-летний Дзюба заявил: «Карьера закончилась, все, ребят. Официально не могу заявить. Может, еще поиграю на Кубок за кого-нибудь».
«Дзюба играл в сборной, забил много мячей, играл в разных клубах, — сказал Быстров «РБ Спорт». — Легенда ли он российского футбола? Для меня он хороший футболист, а легенд много быть не может, их в каждом клубе максимум по два человека. Легенд в футболе не так много — это Яшин, Стрельцов, Месси, Марадона. Может, Артем для кого-то через 20 лет тоже будет легендой».
Дзюба — воспитанник «Спартака», также за карьеру он выступал за «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Локомотив», «Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». На клубном уровне 38-летний форвард провел 654 матча, забил 235 голов и отдал 129 результативных передач. В составе «Зенита» Дзюба выиграл четыре чемпионата России, четыре Суперкубка и два Кубка страны. Еще один Кубок России он взял с «Ростовом».
За сборную России Дзюба провел 56 матчей, забил 31 гол и сделал 16 голевых передач. Он — лучший бомбардир в истории национальной команды, а также лучший бомбардир в истории российского футбола с 264 голами за карьеру (с учетом клубных соревнований и матчей за сборную). Этот рекорд Дзюба установил в марте 2025 года, опередив Александра Кержакова (233 гола). На домашнем ЧМ-2018 форвард вместе со сборной дошел до четвертьфинала.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1