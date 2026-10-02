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Быстров — о Дзюбе: «Легенд много быть не может. Для меня он хороший футболист»

Алексей Михайлов

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал слова экс-нападающего национальной команды Артема Дзюбы о завершении карьеры и оценил его место в российском футболе.

В четверг, 1 октября, 38-летний Дзюба заявил: «Карьера закончилась, все, ребят. Официально не могу заявить. Может, еще поиграю на Кубок за кого-нибудь».

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«Дзюба играл в сборной, забил много мячей, играл в разных клубах, — сказал Быстров «РБ Спорт». — Легенда ли он российского футбола? Для меня он хороший футболист, а легенд много быть не может, их в каждом клубе максимум по два человека. Легенд в футболе не так много — это Яшин, Стрельцов, Месси, Марадона. Может, Артем для кого-то через 20 лет тоже будет легендой».

Дзюба — воспитанник «Спартака», также за карьеру он выступал за «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Локомотив», «Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». На клубном уровне 38-летний форвард провел 654 матча, забил 235 голов и отдал 129 результативных передач. В составе «Зенита» Дзюба выиграл четыре чемпионата России, четыре Суперкубка и два Кубка страны. Еще один Кубок России он взял с «Ростовом».

За сборную России Дзюба провел 56 матчей, забил 31 гол и сделал 16 голевых передач. Он — лучший бомбардир в истории национальной команды, а также лучший бомбардир в истории российского футбола с 264 голами за карьеру (с учетом клубных соревнований и матчей за сборную). Этот рекорд Дзюба установил в марте 2025 года, опередив Александра Кержакова (233 гола). На домашнем ЧМ-2018 форвард вместе со сборной дошел до четвертьфинала.

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Источник: «РБ Спорт»
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Артем Дзюба
Владимир Быстров
Футбол
Сборная России по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

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