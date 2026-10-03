«Факел» победил «Витебск» в товарищеском матче

«Факел» одержал победу над «Витебском» в товарищеском матче — 1:0. Игра прошла в Воронеже.

Автором единственного гола стал защитник Дарко Тодорович — он отличился на 40-й минуте.

По итогам девяти туров чемпионата России сезона-2026/27 «Факел» с 3 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Команда не одержала еще ни одной победы в РПЛ. В 10-м туре воронежцы 10 октября примут «Локомотив».

«Витебск» набрал 36 очков в 23 матчах и располагается на седьмой позиции в чемпионате Белоруссии.

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