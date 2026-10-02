Бранко заявил о расизме в России: «Бросили бананы и йогурты»

Экс-защитник «Крыльев Советов» Серж Бранко в интервью «СЭ» заявил о расизме в России.

— С фанатами были приключения?

— Только из-за проявления расизма в мой адрес — я тогда ушел с поля. «Крылья» играли против «Химок». Я пошел подавать угловой — в этот момент с трибуны бросили бананы и йогурты. Я подошел к судье, показал это и сказал, что не могу подавать угловой. Но он разозлился и дал мне желтую карточку. Тогда я просто взял и ушел. Меня отстранили, и я на радостях уехал в Германию.

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max