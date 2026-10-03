«Краснодар» всухую разгромил «Ростов» в контрольном матче

«Ростов» проиграл «Краснодару» в контрольном матче — 0:3.

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в закрытом режиме — без зрителей.

Голами в составе победителей отметились Даниил Уткин, Жоау Батчи и Джон Кордоба.

После девяти туров в РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. У «Ростова» — 8 очков и 12-е место.

В ближайшем туре «Краснодар» примет на своем поле «Зенит». Встреча пройдет в субботу, 10 октября. «Ростов» дома сыграет с тольяттинским «Акроном» в пятницу, 9 октября.

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