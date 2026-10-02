Бранко: «Каждый сезон смотрел календарь и искал гостевой матч во Владивостоке. Чтобы понимать, в какой игре удалиться»

Экс-защитник «Крыльев Советов» Серж Бранко в интервью «СЭ» рассказал о нелюбви к Дальнему Востоку.

— Самый сложный выезд? Многие не любили летать на Дальний Восток...

— Перед матчами во Владивостоке я обычно заболевал. Ну или получал красную карточку... Чтобы добраться туда из Ярославля, нужно было сначала отправиться в Москву, а уже после сесть на самолет до Владивостока. Суммарно — 13-14 часов полета! Я один раз там сыграл и сказал: «Больше я не поеду».

Каждый новый сезон начинался с того, что я смотрел календарь и искал гостевой матч во Владивостоке. Чтобы понимать, в какой игре удалиться. В итоге Гаджиев меня раскусил: «Хорошо, можешь не получать карточку. Если выиграем — ты не полетишь».

Как я уже сказал, мы постоянно заключали эти пари. Люди вокруг думали, что я радовался победам — а я был просто счастлив, что не придется лететь 13 часов.

— Остальным так не разрешалось?

— Не знаю, какие у него были договоренности с другими игроками. Думаю, у Гаджиева в одной команде было по одиннадцать разных сделок со всем стартовым составом. Говорю же, это самый умный человек в футболе, которого я встречал.

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max