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Экс-защитник «Крыльев Советов» Серж Бранко заявил о нелюбви к Дальнему Востоку

Бранко: «Каждый сезон смотрел календарь и искал гостевой матч во Владивостоке. Чтобы понимать, в какой игре удалиться»

Микеле Антонов
Корреспондент

Экс-защитник «Крыльев Советов» Серж Бранко в интервью «СЭ» рассказал о нелюбви к Дальнему Востоку.

— Самый сложный выезд? Многие не любили летать на Дальний Восток...

— Перед матчами во Владивостоке я обычно заболевал. Ну или получал красную карточку... Чтобы добраться туда из Ярославля, нужно было сначала отправиться в Москву, а уже после сесть на самолет до Владивостока. Суммарно — 13-14 часов полета! Я один раз там сыграл и сказал: «Больше я не поеду».

Каждый новый сезон начинался с того, что я смотрел календарь и искал гостевой матч во Владивостоке. Чтобы понимать, в какой игре удалиться. В итоге Гаджиев меня раскусил: «Хорошо, можешь не получать карточку. Если выиграем — ты не полетишь».

Как я уже сказал, мы постоянно заключали эти пари. Люди вокруг думали, что я радовался победам — а я был просто счастлив, что не придется лететь 13 часов.

— Остальным так не разрешалось?

— Не знаю, какие у него были договоренности с другими игроками. Думаю, у Гаджиева в одной команде было по одиннадцать разных сделок со всем стартовым составом. Говорю же, это самый умный человек в футболе, которого я встречал.

Серж Бранко.«Сел на мяч и сказал Карвальо: «Хочешь шоколада?» Мы чуть не подрались еще до игры». Огненный Серж Бранко

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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