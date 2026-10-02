«Крылья Советов» разгромили «Акрон» в товарищеском матче

«Крылья Советов» одержали крупную победу над «Акроном» в товарищеском матче — 4:0. Игра прошла на клубной базе самарской команды.

У хозяев дубль оформил Денис Макаров, также по голу забили Амар Рахманович (с пенальти) и Джимми Марин.

После девяти туров чемпионата России сезона-2026/27 «Крылья Советов» с 11 очками занимают девятое место в турнирной таблице. «Акрон» с 8 очками располагается на 13-й строчке.

В первом матче РПЛ после международной паузы самарская команда 10 октября примет «Спартак», а тольяттинцы днем ранее на выезде сыграют с «Ростовом».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.