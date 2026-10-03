«Сити» и «Челси» в порядке, у «Тоттенхэма» проблемы. Собираем топ-клубы АПЛ из воспитанников

Немного фэнтези-футбола в международную паузу.

Пока клубный футбол на паузе и вернется только через неделю с небольшим, можно немного развлечься и пофантазировать. Например, как выглядели бы составы топ-клубов АПЛ, если бы за них играли только свои воспитанники.

Кто из футболистов является воспитанником, мы определили по правилам УЕФА, которые гласят следующее: «Воспитанником клуба считается игрок, который независимо от своей национальности провел в структуре этого клуба не менее трех сезонов или 36 месяцев в возрасте от 15 до 21 года (или до конца сезона, на который выпадает 21-й день рождения)».

Но, поскольку это все же развлечение и фэнтези-составы, иногда мы смягчали критерий — например, если футболист провел в структуре клуба 35, а не 36 месяцев. Наиболее вопиющий эпизод, но единственный в таком роде — это Вильям Салиба. Француз в «Арсенале» с 18-летнего возраста, однако до 21 года постоянно ходил по арендам. Без него пришлось бы выбирать между совсем уж неизвестными людьми из низших лиг и ребятами из нынешнего молодежного состава «канониров», а с обороной у лондонцев и так туго.

За последние 20-25 лет английские топ-клубы сильно вложились в свои академии. Это приносит результат: с середины 2010-х юношеские и молодежные сборные страны регулярно в призах на чемпионатах мира и Европы своих возрастов, а в 2020-х и главная национальная команда постоянно где-то рядом с титулами.

Результаты получились интересными. В полном порядке академии «Челси» и «Манчестер Сити», ориентированные в основном на воспитание игроков на продажу. Но топовых выпускников они поставляют исправно. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», которые какое-то время назад как раз ассоциировались со своими молодыми футболистами, при ближайшем рассмотрении как-то просели. Ну и совсем все грустно у «Тоттенхэма» — как и в реальной жизни.

Ниже — каким мог бы быть стартовый состав английских топ-клубов, состоящий из одних воспитанников, с небольшим комментарием к каждому. В некоторых случаях ради состава из 11 игроков пришлось использовать футболистов на непривычных позициях.

Фото Getty Images

«Арсенал» (количество игроков из актуальной заявки на сезон — 3)

10-15 лет назад, при позднем Арсене Венгере, «Арсенал» ассоциировался с яркой молодежью. Сейчас времена изменились. Еле-еле получилось наскрести оборону. Поскольку это фэнтези, универсала Майлза Льюиса-Скелли пришлось ставить на место левого центрального защитника, а также идти на подлог с Салиба.

Фото «СЭ»

«Манчестер Сити» (количество игроков из актуальной заявки на сезон — 3)

Этот состав мог бы побороться за место в еврокубках, а то и за топ-5 в АПЛ. Группа атаки подобралась бы совершенно сумасшедшая (даже Лукас Нмеча — игрок сборной Германии), да и в защите был бы чемпион мира и олимпийский чемпион Эрик Гарсия.

Фото «СЭ»

«Челси» (количество игроков из актуальной заявки на сезон — 3)

Можно по-разному оценивать тренерскую карьеру Фрэнка Лэмпарда, но в свой первый заход в «Челси» в 2019 году он сделал важную вещь. На фоне трансферного бана подтянул в основу целую группу ребят из академии. Это костяк нашего состава — Джеймс, Гилмор, Маунт, Эбрахам.

«Ливерпуль» (количество игроков из актуальной заявки на сезон — 4)

С одной стороны, состав вроде бы не особенно впечатляет. Но Рио Нгумоха, Трэй Ниони и Джеймс Макконнелл — ребята, которым новый главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола дает шансы в первой команде. А Кертис Джоунс этим летом перешел в «Интер», Харви Эллиот — в аренду в «Валенсию».

«Манчестер Юнайтед» (количество игроков из актуальной заявки на сезон — 3)

Когда-то ребята из академии «МЮ» регулярно получали шансы закрепиться в основе. Сейчас же приходится вспоминать про опального Мэйсона Гринвуда и эпизодически мелькнувшего в первой команде Вилли Камбвалу и переводить в центр обороны Скотта Мактоминая — у него богатый опыт такого рода в сборной Шотландии. Но самый интересный случай тут — это Альваро Каррерас. Защитник «Реала» провел два сезона в молодежных командах «Юнайтед», после чего отправлялся в аренды в «Престон», «Гранаду» и «Бенфику». Многое говорит о том, как сейчас идут дела в клубе.

«Тоттенхэм» (количество игроков из актуальной заявки на сезон — 1)

В «Тоттенхэме» все еще хуже. Даже страшно представить себе Харри Кейна в таком окружении. Чтобы хоть как-то заполнить стартовый состав, пришлось вспомнить про Эндроса Таунсенда, который в свои 35 лет пылит в чемпионате Таиланда, и ставить его в защиту.