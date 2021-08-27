Переход Макарова в «Динамо» не имеет отношения к лимиту. Объясняем почему

Бело-голубые совершили разумный трансфер.

Мнение

На волне обсуждения лимита на легионеров мой казанский коллега по «СЭ» Владислав Зимагулов в качестве примера зависимости цены футболиста от российского паспорта привел переход из «Рубина» в «Динамо» Дениса Макарова. У меня иная точка зрения на этот счет.

Нет, я не спорю, что лимит повышает спрос на россиян, задирая ценник. Но при этом не считаю именно историю с Макаровым показательной.

Бело-голубым был нужен правый вингер, ведь профильного футболиста этого амплуа для стартового состава у Сандро Шварца не было. Приходилось использовать номинального форварда Грулева или центрального полузащитника Захаряна.

«Динамо» занялось поисками, остановившись в итоге на кандидатуре Макарова. Лимит?

Вот что по поводу его бесполезности говорил в интервью «СЭ» бывший спортивный директор «Локо» Эрик Штоффельсхаус: «Объясняю самый естественный и логичный путь. Первое — смотрим, кто есть в академии для основы. Это подготовленный своими силами игрок, у него есть особое отношение к клубу, он бесплатный. Если нет подходящего, то изучаем варианты в России: местные знают язык, адаптированы к лиге. И только если не находишь подходящего варианта в стране, то обращаешь внимание на зарубежный рынок. Любой руководитель клуба будет работать только так, не станет искусственно тащить иностранца, если есть россиянин не хуже.

С лимитом же все встает с ног на голову. Ты не смотришь, какой игрок сильнее, ты жестко ограничен. Скажем, у тебя установка: на правый фланг обороны найти россиянина. Потому что легионеры требуются тренеру в атаке, в центре. Но ты видишь, что соответствующего уровню твоего клуба доступного правого защитника — россиянина нет. И что делать? Начинаются искусственные вещи. Играют те, кто этого, возможно, и не заслуживает".

По этой логике даже в отсутствие лимита бело-голубым было логичным взять Макарова. Это как раз вторая итерация: убедившись, что на подходе собственного воспитанника на позиции нет, рассмотреть российский рынок. Вот если бы на нем не оказалось полузащитника «Рубина» и сборной России, тогда было бы правильно перейти к вариантам среди иностранцев.

Кто-то считает, что 9 миллионов евро за Макарова — завышенная цена. Но, во-первых, это неофициальные данные, тот же сайт Transfermarkt указывает другую сумму трансфера — 7,5 миллиона евро. Во-вторых, все относительно. «Локомотив» берет из французской второй лиги Бека-Бека за 7 миллионов (Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 0,8 миллионов евро). Тот же «Рубин» купил 22-летнего черногорца Хакшабановича за 6,5 миллионов (по Transfermarkt), а теперь якобы нацелился за 7 миллионов приобрести 23-летнего датчанина Дрейера.

Макаров в прошлом сезоне забил за «Рубин» 9 голов, многие из которых стали победными и принесли клубу немало очков. Сможет ли Хакшабанович, играющий на той же позиции, дать больше пользы — вопрос пока открытый, хотя заплачены за футболистов сопоставимые суммы.

Вопрос адаптации действительно важен. РПЛ — специфический чемпионат, где не каждый может себя проявить. И «Динамо» обжигалось на этом. История с Филиппом хорошо известна — немец не прижился. В роли запасного третий год находится Нжи, купленный во Франции за 6 миллионов.

И таких примеров масса. Можно взять за 18 миллионов Тила, а потом мучиться с ним. Или Педро Рошу за 12. Или Гайча за 8,5. И т. д. и т. п. Покупка легионера — далеко не панацея.

Похожий расклад и по зарплате. По данным «СЭ», у Макарова она около 0,8 миллиона евро в год. С одной стороны, солидно. С другой, если представить, что «Динамо» нашло бы легионера, годовой оклад вряд ли оказался бы меньше, учитывая цели, задачи и амбиции бело-голубых. При этом, повторюсь, с неясной перспективой новичка в плане адаптации.

Поэтому покупка футболиста с опытом РПЛ, который в составе сборной России ездил на Евро, выглядит разумным шагом со стороны «Динамо». Даже если представить, что лимита нет.

Финансовые возможности у бело-голубых посерьезнее, чем у «Рубина», амбиции повыше, поэтому подобный переход — нормальная история. Как в той же Германии, где нет лимита, игроки сборной Германии переходят из условного «Штутгарта» или «Айнтрахта» в условный «Байер» на несколько более серьезную зарплату.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.