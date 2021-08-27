В обсуждениях темы отмены лимита самым ярким примером стал свежий трансфер Дениса Макарова из «Рубина» в «Динамо» за 9 миллионов евро.

Мнение

Зарплата Макарова, оверпрайс и почему Иванов не прав

Президент «Урала» Григорий Иванов, поддерживая лимит, рассказал о зарплате Макарова в новом клубе. Якобы это «Динамо» виновато в том, что насыпало игроку много денег.

«Я вам свежий пример приведу. Денис Макаров. Отличный футболист, поднял себя сам от Нижнекамска до сборной России, в «Динамо» перешел. В «Рубине» зарплата Макарова была полтора миллиона рублей в месяц. При таком уровне футбола в России полтора миллиона для молодого игрока — хорошие деньги, позволяющие содержать семью, купить квартиру, иметь машину. И такая зарплата сохраняет мотивацию. Но покупает Дениса Макарова «Динамо» и дает ему сразу девять миллионов! В шесть раз больше!» — сказал Иванов «Советскому спорту».

Но в трансфере Макарова оклад не первичен. Да, он теперь получает около 800 тысяч евро в год — это пик для зарплатной ведомости «Рубина». Таких окладов в команде практически нет. Но в целом зарплата игрока обоймы сборной в нашем футболе даже выше. Тут Макаров точно не войдет в топ по зарплатам в РПЛ.

Важно другое — цена в 9 миллионов евро. Вот что больше характеризует нынешний лимит, в условиях которого «Динамо» не боится платить такие деньги за игрока с паспортом. Да, у Макарова отличный удар с левой ноги, он провел хороший прошлый сезон, вызывался в сборную, правда, ни разу не сыграл за нее, забил лучший гол сезона, раскидав защитников «Зенита». Но 9 миллионов — это оверпрайс. Наверняка в офисе «Рубина» был настоящий праздник, когда казанцы получили официальное письмо из «Динамо».

И это тоже ключевое: «Рубин» продал Макарова отнюдь не из-за конкуренции с другими клубами в предложениях по зарплате. Если бы клуб хотел сохранить игрока, он бы его удержал. Но в «Рубине» посчитали лучшим вариантом продать игрока, не идти у него на поводу и не повышать ему оклад в два-три раза.

При этом у клуба появилась проблема: «Рубин» потерял исполнителя в тройке атаки, никого не подписав на его место. Но казанцы все равно пошли на это и не стали удерживать игрока, который хотел уйти.

Почему Макаров хотел уйти из «Рубина»?

По данным «СЭ», Макаров заговорил об уходе из «Рубина» не этим летом, а еще зимой. Тогда же и были первые контакты с «Динамо». После первого года в РПЛ игрок посчитал, что заслуживает лучших финансовых условий.

В «Рубине» есть свое представление о формировании зарплатной ведомости. В клубе нет больших окладов, россияне получают примерно 1-2 млн рублей в месяц, топовые легионеры — чуть больше. «Рубин» с трудом вылез из ямы, когда 5-6 лет назад давал игрокам контракты на 2-3 млн евро в год, а потом выплачивал гигантские неустойки и был на грани банкротства из-за долгов

Макаров действительно просил в «Рубине» повышение оклада. Игрок понял, что в других клубах может получить гораздо больше. А когда получил незначительное повышение, принял решение уйти.

Вероятно, из-за этой ситуации зимой игрок сменил агента. Ранее его представителем был Павел Нестеров, который помог футболисту перейти на взрослый уровень и добраться до основы в «Рубине» Слуцкого. Зимой Макаров отказался от его услуг и перешел к агенту Шуклину (агентство «Двитекс»). Новые агенты должны были помочь Денису найти подходящую команду и добиться лучших условий.

В феврале смена Макаровым агента очень возмутила гендиректора клуба Рустема Сайманова: «У Макарова был агент — вполне себе порядочный парень. Потом появился какой-то жучок, который начал бегать вокруг и говорить о том, что он может забрать из «Рубина» игрока. Прошелся по каким-то клубам, не поставив в известность нас. Но мы-то не готовы отпускать Макарова — он жесткий игрок основы. Мы на него рассчитываем, он только-только заиграл. Не собираемся его отпускать. Наверное, агент этот, который жучок, успел взбудоражить игрока своими звонками и какими-то советами», — сказал менеджер «Рубина» «СЭ» весной.

Кажется, уже весной в клубе понимали, что расстанутся с игроком. Интерес был и от «Краснодара»: «быки» предлагали за Макарова 7 миллионов евро и давали игроку хороший контракт. «Рубин» понимал, что спрос есть, хотя в ином случае мог бы держать футболиста в запасе и требовать исполнять контракт.

Но свой отпечаток наложило то, что после сборной Макаров приехал на сборы не в лучшей физической форме. Он пропустил все матчи «Рубина» на старте, чем был недоволен. Игрок считал, что готов и должен играть. Возможно, были обиды на тренера.

«Если токсичность игрока ниже его полезности, я спокойно с ней борюсь. Но если польза высока, я могу ее проглотить. Если человек больше мешает, чем помогает, то с ним стоит расстаться», — говорил Слуцкий перед сезоном на вопрос о том, как бороться с тяжелым характером игрока.

В чем вред трансфера Макарова

Макаров после года в «Рубине» решил, что перерос этот клуб. А руководство видело ситуацию иначе еще и с точки зрения будущих реформ. Рустем Сайманов заседает в Исполкоме РФС, находится в теме футбольных процессов и понимает, к чему готовиться. Вероятно, в клубе предполагали, что ценность российского паспорта скоро может упасть.

«Рубин» — ярый противник лимита. Клуб выступает против ограничений на легионерскую заявку. И провернул самый выгодный трансфер российского игрока в это лето и за последние лет 10 для клуба. Пожалуй, его продали в самый пик цены и за максимально возможную сумму.

Переход Макарова — во многом символ нынешнего лимита. Такой трансфер был бы невозможен, если бы реалии были другими. Ни по зарплате, ни по ценнику при отсутствии лимита «Динамо» не повторило бы свое предложение.

Возможно, это вообще последний подобный трансфер эры лимита, который вскоре могут смягчить или вовсе отменить. Но «Рубин» и сам Макаров только выиграли от этого перехода — с финансовой точки зрения все остались довольны. А проиграло даже не «Динамо»: все-таки Макаров неплохо начал и может стать звездой клуба. Как бы пафосно ни звучало, но проиграл наш футбол.

Глобально пользы такой переход никому не дал: Денис теперь спокоен — получил большой контракт и может дальше обустраивать свою жизнь, строить дома, покупать новые авто, вкладываться в бизнес и шикарно отдыхать. Вряд ли нынешнее положение мотивирует его рваться куда-то дальше, как в юношестве из Якутии, когда у него было 10 тысяч в месяц от родителей, тренировки в минус 50 и желание вырваться из этой трясины. Сейчас такого голода, который был тогда и довел его до уровня сборной России, он испытывать уже не будет.

Для других клубов трансфер тоже несет вред: российские игроки более или менее приличного уровня видят, что могут смело выбивать контракт минимум на 100 млн рублей в год, а если получат отказ, то предложений от других клубов будет много. В целом рынок теперь перегрет: взять российского игрока уровня кандидата в сборную — это удар по бюджету. Кто теперь захочет продавать своих российских лидеров дешево, видя пример с 9 миллионами от «Динамо»? Единицы.

С проблемой уже столкнулся сам «Рубин», который хотел бы взять у «Крыльев Советов» Зиньковского или Ежова — ярких игроков самарской команды, которые могли бы компенсировать потерю Макарова в перспективе. Но клуб сталкивается с тем, что не может потянуть эти трансферы либо из-за запросов клуба, либо из-за запросов игроков. И получается замкнутый круг.

Наверное, пора из него выходить всему нашему футболу.

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