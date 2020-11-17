Летом он судил полуфинал с «Зенитом». Теперь назначен на дерби с «Динамо». Чего ждать «Спартаку» от Иванова?

Центральную игру 15-го тура «Спартак» — «Динамо» доверили судить ростовчанину Сергею Иванову

Москва без москвичей

В очередной раз приходится сожалеть, что в списке судей, допущенных к обслуживанию игр РПЛ, мало столичных рефери и судить московское дерби снова некому. «В живых» остались только Сергей Карасев (ему достался другой матч тура) и Павел Шадыханов (ни разу не работавший главным в чемпионате России). Алексей Матюнин отправлен в резерв, а Алексей Еськов — на «пенсию».

Дежавю

Еще одно наблюдение, которым делюсь не впервые в последние годы. У нас вошло в норму в начале сезона жестко наказывать судей. К концу осени возникает кадровый кризис и приходит понимание, что других надолго отстранять нельзя, иначе судить будет некому.

Так произошло и сейчас. Кроме Еськова нет в списке назначений Михаила Вилкова (до конца года он исключен из числа судей РПЛ), Владислава Безбородова (он не исключен, но отстранен от работы), Евгения Турбина, Кирилла Левникова, а Василий Казарцев — только видеоассистент.

Зато получили назначения Карасев (по сути, никак не наказан после игры «Тамбов» — «Динамо»), Павел Кукуян (в 14-м туре неудачно судил матч «Урал» — «Спартак»), Виталий Мешков (вспомните встречу «Спартак» — «Ростов» и неверно примененные судьей дисциплинарные санкции). Снова оказано доверие Евгению Кукуляку.

И сейчас еще не самая плохая ситуация. Пока это все — цветочки. Интересно, что будет через месяц.

16 декабря. 19-й тур. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак». Найдется тот, кто осилит такую игру? Или позовем иностранца?

Ростовчанин

При определенных обстоятельствах Сергей Иванов после матча «Зенит» — «Спартак» (4:2), игравшегося осенью 2016-го, возможно, никогда больше не судил бы встречи с участием красно-белых. Настолько бурным было тогда недовольство его работой, и настолько серьезными получились последствия — уставший от всех и вся Валентин Иванов ушел в отставку из департамента судейства и инспектирования.

Сергей Иванов и «Спартак» отдыхали друг от друга два с половиной года. Потом кто-то решил, что времени прошло достаточно, и ростовского рефери снова стали назначать на игры красно-белых.

В итоге в 2019-м и в 2020-м в пяти матчах чемпионата и Кубка были зафиксированы следующие результаты: «Спартак» — «Енисей» — 2:0, «Спартак» — «Урал» — 1:2, «Спартак» — ЦСКА — 3:2, «Сочи» — «Спартак» — 1:0, «Зенит» — «Спартак» — 2:1. Общий же баланс таков: +10=3-8 (32-30).

Матчи бело-голубых он обслуживал 15 раз: +8=2-5 (18-14).

Отмечу, что в этом сезоне на играх команды Доменико Тедеско главным он не работал. После июльского кубкового полуфинала. О накале страстей свидетельствуют высказывания руководителей клубов.

— «Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки, — заявил владелец спартаковского клуба Леонид Федун после поражения (1:2).

— Разрыв между нами и «Спартаком» — 33 очка. Какие еще нужны аргументы? — отреагировал генеральный директор петербуржцев Александр Медведев. — Обсуждать работу рефери — последнее дело, когда уже нет других аргументов. Играть надо.

По данным «СЭ», Иванову тогда снизили оценку за ошибочные решения в двух эпизодах. На 21-й минуте он назначил пенальти в ворота красно-белых только после вмешательства видеоассистентов. А на 39-й минуте, когда случилась массовая конфронтация и возник конфликт между Артемом Дзюбой и Александром Соболевым, Сергей ограничился устным внушением и не вынес обоим футболистам предупреждения. Между тем для Соболева желтая карточка стала бы второй.

Во втором тайме был момент, когда Вильмар Барриос попал рукой в лицо или шею Соболеву. Судя по видеоповторам, у бригады арбитров были основания общими усилиями назначить пенальти. Но этого не произошло. Глава департамента судейства Виктор Кашшаи судей тогда поддержал.

Кайперс

В августе этого года об Иванове заговорили в Европе. Когда после матча «Рубин» — «Локомотив» (0:2) возникла курьезная ситуация. Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий был сильно недоволен арбитром и обратился к одному из лучших судей Европы — голландцу Бьорну Кайперсу.

— Могу показать эсэмэс. Его мнение по эпизоду с Игнатьевым: «Голкипер играет в мяч. Совершает фол. Это пенальти и желтая карточка». А Иванов мне уверенно заявляет, что это не пенальти, причем он говорит мне это после просмотра видеоповтора, — сказал журналистам Слуцкий.

В итоге же выяснилось, что Кайперс перепутал тренера «Рубина» с другим Леонидом — Калошиным. И ответил на текстовое сообщение иначе.

— Сергей — отличный судья и человек! — заявил мне Кайперс в телефонном разговоре. — Его тут винить не в чем. Это не черно-белая ситуация. Об этом я и сказал Леониду, полагая, что это другой Леонид. Повторю: это не черно-белая ситуация. И я не должен говорить о ней в СМИ, я думал, что это представитель российской футбольной ассоциации. Это очень-очень сложный момент. Сергей ни в чем не виноват. Выбор его решения понятен. Если на этом матче работал видеоарбитр (ВАР), он не мог вмешаться, потому что это не черно-белая ситуация.

Назначения

Общий же список назначений арбитров и инспекторов на игры 15-го тура выглядит так:

«Краснодар» — «Тамбов» — С.С. Лапочкин, Ширяев, Веретешкин, резервный Стрельцов, ВАР Любимов, АВАР Воронцов, инспектор Енютин;

«Ахмат» — «Зенит» — Карасев, Демешко, Гаврилин, резервный Верулидзе, ВАР Васильев, АВАР Чельцов, инспектор Чеботарев;

«Спартак» — «Динамо» — Иванов, Мосякин, Болотенков, резервный А.Матюнин, ВАР Шадыханов, АВАР Данченко, инспектор Баскаков;

«Локомотив» — «Арсенал» — Сухой, Петросян, Мурашов, резервный Анопа, ВАР Волошин, АВАР Д.Сафьян, инспектор Мартынов;

ЦСКА — «Сочи» — Кукуляк, Кудрявцев, Жвакин, резервный Анопа, ВАР Иванов, АВАР Петросян, инспектор С.К. Лапочкин;

«Ротор» — «Урал» — Мешков, Болховитин, Стипиди, резервный Чистяков, ВАР Казарцев, АВАР Демешко, инспектор Гвардис;

«Рубин» — «Ростов» — Кукуян, Богданов, Елеференко, резервный Р.Сафьян, ВАР Москалев, АВАР Болотенков, инспектор Безубяк;

«Уфа» — «Химки» — Васильев, Кобзев, Абусуев, резервный Федоров, ВАР Амелин, АВАР Стипиди, инспектор Бутенко.