«Пятку сверлили дрелью. Стружка летела от моей кости: «Вжжж». Самые жуткие травмы в истории российского футбола

Вспоминаем самые страшные травмы в истории российского футбола и те, что вызвали большой резонанс.

Сергей Перхун (2001 год)

Самая страшная трагедия в истории российского футбола. 18 августа 2001 года на 75-й минуте матча «Анжи» — ЦСКА вратарь армейцев вышел за пределы штрафной и столкнулся головой с форвардом соперника Будуном Будуновым. Первоначально состояние Перхуна не вызывало опасений. Тогда медики говорили: «Есть все основания надеяться, что жизнь Перхуна вне опасности». Вратаря отправили на санитарном автомобиле в аэропорт, но через семь минут его состояние резко ухудшилось и произошла остановка сердца. После возвращения в больницу сердце останавливалось еще дважды. На следующий день Перхун был перевезен в Москву в Институт нейрохирургии имени Н.Н.Бурденко.

— Такое вообще не забывается, — говорил Будунов «СЭ» в 2017 году. — Вспоминаю, конечно. Бывает, что и напоминают мне про него люди. Если посмотреть на момент с чисто футбольной точки зрения, то заметил, что Сергей вышел за пределы штрафной, видел его ноги. Потому я и повернулся боком. Никогда не пошел бы до конца на мяч, если бы Перхун был во вратарской или в штрафной. Шансов у меня никаких не оставалось бы — он хозяин штрафной. Но когда увидел, что голкипер выбежал, тогда мы оба стали полевыми игроками. Сергей не мог играть руками. Я сыграл головой в мяч. Мы просто столкнулись потом... Затем анализировал, склеивал все, чтобы понять. Хотя знаю, что у меня не было мысли травмировать Сергея. И у него — тоже. Так случилось...

28 августа 23-летний голкипер скончался от отека головного мозга. В этом году трагедии исполнится 20 лет...

Дмитрий Парфенов (2002 год)

На 85-й минуте дерби «Спартак» — «Динамо» в борьбе за мяч сошлись Дмитрий Парфенов и Виталий Гришин. Спартаковец сыграл на опережение, и динамовец вместо мяча пробил по ноге. «Раздается пугающий треск, который я слышу даже на последнем ряду ложи прессы, — писал в «СЭ» Вячеслав Короткин. — Парфенов падает на газон словно подкошенный. «Может быть, щиток сломался?» — успокаиваю себя. Хрупкую надежду, однако, убивает красноречивый жест спартаковского врача Артема Катулина: требуется замена! А Парфенова, закрывшего лицо руками, уже уносят на носилках с поля». Диагноз — перелом обеих костей голени со смещением.

— Я тогда плакал от боли, — рассказывал Парфенов «СЭ» восемь лет спустя. — Уколов наделали сотню — а боль как была, так и оставалась. Немного помог только один укол, который доктор сделал уже в больнице. Для этого наркотического препарата требовалось специальное разрешение. Я тогда умолял заглушить боль. Три дня лежал на вытяжке, мне после смещения кость выправляли. Когда привезли в больницу — сразу принялись дрелью пятку сверлить. Чувствую — паленым потянуло. Стружка летит от моей кости: «Вжжж». Какую-то гирю подвесили. Я и сейчас стараюсь эти разговоры в шутку переводить, но как меня со стадиона везли — отдельная песня.

На восстановление Парфенова ушло больше года, он вернулся на поле лишь в ноябре 2003-го.

Ярослав Харитонский (2005 год)

На 10-й минуте встречи «Спартак» — «Шинник» 20-летний Ярослав Харитонский, который дебютировал в основном составе ярославского клуба, получил тяжелейшую травму ноги после столкновения с Эмануэлем Погатецом, проводившим последний матч за «Спартак». Дебютанта увезла «скорая помощь», а австрийцу арбитр Владимир Петтай показал красную карточку. Диагноз — закрытый перелом малой берцовой кости и лодыжки, разрыв синдесмоза и вывих стопы.

— Абсолютно уверен, что фол Погатеца был умышленным, — сказал Харитонский «СЭ» на следующий день после матча. — Я получил мяч на фланге и постарался финтом уйти от единоборства. Но защитник врезался мне в опорную ногу всем весом — «пошел на слом», как говорится. О том, что Погатеца удалили, узнал уже в больнице — в тот момент на поле в глазах потемнело от боли. В субботу вечером мне сделали операцию. Сейчас нога побаливает, но уже не так, как сразу после удара.

— Прежде всего хотел бы извиниться перед футболистом «Шинника» за нанесенную тяжелую травму. Очень сожалею, что так получилось. Но, поверьте, злого умысла или преднамеренной грубости в моих действиях не было, — сказал в ответ Погатец.

В премьер-лиге Харитонский больше не выступал. Восстановившись через год, он поиграл за «СКА-Энергию», «Сатурн-2» и нижегородскую «Волгу», а затем завершил карьеру в 25 лет. Погатец получил двухмесячную дисквалификацию, из-за которой он пропустил первые три матча за «Мидлсбро», свой новый клуб. Австриец до сих пор не завершил карьеру, сейчас ему 38 лет, и он играющий тренер клуба второго австрийского дивизиона «Юниорс».

Юрий Тишков (1993 год)

На 13-й минуте матча 1/16 финала Кубка России защитник «Виктора-Авангарда» Сергей Бодак, пытаясь сделать подкат, влетел двумя ногами в нападающего московского «Динамо» Юрия Тишкова. Страшный открытый перелом малой берцовой кости, который, по сути, поставил крест на карьере молодого форварда, который считался одним из самых талантливых футболистов своего поколения.

— А вечером накануне игры произошел и такой случай, — вспоминал Тишков в 2001 году в интервью еженедельнику «Футбол». — Мой многолетний партнер по «Торпедо» Игорь Чугайнов встречает меня возле моего подъезда и говорит без объяснения только несколько слов: «Юра, не надо ехать в Коломну». Мне тогда и в голову ничего плохого не пришло. А ведь, задумайся я хотя бы на мгновение о том, почему твой лучший друг, знающий к тому же Сергея Бодака, встречает тебя у подъезда и говорит такие слова, может, и не случилось бы ничего. Помню, я тогда отшутился: «Да ладно, чего ты». Уверен, послушай я тогда его и скажи Газзаеву, что у меня недомогание, он не поставил бы меня на игру...

На тот момент у Тишкова на руках было предложение от «Аталанты». Юрий не смог вернуться на прежний уровень и рано завершил карьеру. Позднее он стал первым в стране лицензированным агентом, а затем и комментатором. 11 января 2003 года Тишков был убит у своего дома на Дмитровском шоссе.

Жерри-Кристиан Тчуйсе (1999 год)

На 31-й минуте матча «Спартак» — «Черноморец» в центральном круге столкнулись Валерий Кечинов и Жерри-Кристиан Тчуйсе, в результате чего камерунец оказался на газоне. «Футболисты и зрители были в шоке от увиденного, а Сергей Юран сразу же после случившегося помчался к машине «Скорой помощи», — писал об этом эпизоде «СЭ». — Нога Тчуйсе была неестественно вывернута, и сразу же стало ясно — травму африканец получил тяжелейшую». Диагноз — двойной перелом лодыжки с подвывихом.

— Вечером, когда ему вручили костыли, уже улыбался. А в первый момент он, по-моему, просто не понял, что произошло, — еще находился в игре. Потом же только повторял: «Уберите боль», — рассказывал «СЭ» начальник «Черноморца» Владимир Попов.

Все выглядело настолько жутко, что материал о травме защитника в «СЭ» вышел с заголовком «На карьере Тчуйсе можно ставить крест?». На самом деле нет, все самое интересное было впереди: уже в следующем году Тчуйсе перешел в «Спартак» и стал двукратным чемпионом России.

Валерий Кечинов (1993 год)

В 1993 году на товарищеском турнире в Ла-Корунье «Спартак» играл с киевским «Динамо». В одном из эпизодов Олег Лужный выполнил неудачный подкат под Валерия Кечинова. Диагноз — разрыв крестообразных связок.

— Тот, кто получал такую травму, знает, что это такое, — рассказывал Кечинов «СЭ» в 1995 году. — Боли в колене не проходили очень долго. Только начинал тренироваться, нога снова опухала. В то время тяжелые мысли постоянно лезли мне в голову. Так промучился где-то полгода. Зимой 1994-го вновь приступил к тренировкам, но опять получил травму. Другую, но не менее болезненную. В апреле сделали операцию.

С осени 1994-го Кечинов начал регулярно выходить на поле в основном составе «Спартака». Впереди было много ярких матчей и красивых голов. Но были и травмы — в 1998-м случился рецидив, который не позволил Кечинову раскрыть весь свой огромный потенциал.

На 32-й минуте матча «Краснодар» — «Урал» обычное столкновение с соперником завершилось для форварда «быков» жуткой травмой — переломом малой берцовой кости.

— Вот перелом ноги три года назад оставил жуткие воспоминания. Страшная боль. И этот долгий процесс восстановления... Та травма — самый тяжелый момент в моей карьере. Да и вообще в жизни, — рассказывал Жоаузинью «СЭ» в феврале 2018 года.

На прежний уровень Жоаузинью вернулся только через полтора года. Для «Краснодара» он легенда, болельщики включили его в сборную первого десятилетия в истории клуба. В карьере бразильца, получившего российский паспорт, было московское «Динамо», а сейчас он выступает за «Сочи».

Игорь Акинфеев (2011 год)

Один из главных скандалов в истории российского футбола. На 27-й минуте дерби «Спартак» — ЦСКА из глубины пошел заброс на форварда красно-белых Веллитона. Игорь Акинфеев выбежал за пределы штрафной и был первым на мяче, но бразилец пошел до конца. Вратарь неудачно приземлился на левую ногу и порвал крестообразные связки.

Этот эпизод вызвал сумасшедший резонанс. Сидя на носилках, Акинфеев что-то призывно кричал Веллитону, и среди тех слов было мало цензурных. Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции выразил искреннее возмущение поведением Веллитона, а генеральный директор армейцев Роман Бабаев назвал спартаковского форварда конченым подонком. Валерий Карпин, в свою очередь, ответил, что в действиях бразильца не было злого умысла.

Момент тысячу раз разбирался, но каждый остался при своем мнении. Хотя на повторе видно, что Веллитон после столкновения отлетел от Акинфеева, а не наоборот. Просто вратарю страшно не повезло с приземлением. Кстати, Игорь через несколько лет признал, что его реакция на случившееся — это эмоции и выглядел он тогда как дурак. Как бы то ни было, Веллитона дисквалифицировали на шесть матчей. Сказалась и репутация бразильца — он уже наносил травмы вратарям, например динамовцу Владимиру Габулову.