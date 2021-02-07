«Спартак» летит в Москву. Соболев вернется через две недели

Максим Алланазаров подводит итоги сборов красно-белых в Дубае. Впереди — встреча с «Динамо»

В воскресенье «Спартак» завершил сбор в Дубае, в понедельник команда вылетит в Москву, где продолжит готовиться к намеченному на 20 февраля матчу 1/8 финала Кубка России с «Динамо». За две недели до первой официальной игры года болельщики красно-белых обсуждают несколько вопросов, ответы на которые покажут, как будет выглядеть команда Доменико Тедеско весной.

1. Квинси Промес

Абсолютно все в «Спартаке» ждали Промеса в Дубае и до последнего надеялись, что голландец присоединится к команде в Эмиратах, но этого так и не случилось. В данный момент переговоры между с «Аяксом» продолжаются, но, видимо, Квинси еще сыграет за амстердамцев в Лиге Европы против «Лилля», и только после этого появится какая-то новая информация. Если «Аякс» пойдет навстречу и удовлетворит запросы москвичей по страхованию финансовых рисков, связанных с уголовным делом Промеса, то трансфер закроют на следующий день. Помимо Квинси «Спартак» не рассматривает другие варианты усиления состава. Правила финансового фэйр плей жесткие и во многом связывают руки клубу.

2. Педро Роша, Остон Урунов

Мало кто ожидал, но в матчах на дубайском сборе одним из лучших в «Спартаке» стал Педро Роша. Бразилец раздавал голевые передачи, много обострял и опасно действовал у ворот соперников. Хорошая игра бразильца в спаррингах должна позволить клубу найти для него приемлемый вариант продолжения карьеры и отбить хоть какие-то деньги, чтобы поправить дела, связанные все с теми же финансовыми правилами УЕФА.

К сожалению, узбекский полузащитник Остон Урунов в контрольных встречах оказался не столь убедителен, как бразилец. То время, которое получал Урунов, показало, что ему в данный момент рано думать о том, чтобы стать основным в первой команде. Остон привычно для себя совершал много потерь, пытался таскать мяч по полю с опущенной головой и не выглядел своим в коллективе. Если для Урунова так и не получится найти финансово приемлемый для «Спартака» вариант, то он отправится в «двойке» и закончит сезон в ФНЛ.

3. Тактика

В своем заключительном интервью в Дубае Доменико Тедеско дал понять, что тактика с пятью защитниками останется, а вариант со схемой 4-4-2 станет применяться только в случае крайней необходимости. В воскресном матче против «Риги» «Спартак» из-за травмы потерял Александра Соболева — восстановление форварда продлится две недели. Он рискует не сыграть с «Динамо», а значит, почти наверняка Тедеско бросит в бой с первых минут Эсекиэля Понсе и Джордана Ларссона. Других нападающих у «Спартака» в данный момент нет. В последней встрече с бело-голубыми (1:1) команде Тедеско пришлось отыгрываться, а основная угроза воротам соперника исходила в ходе атак по центру и дальних ударов. Спартаковцы смогут добиться положительного результата, если минимизируют количество опасных фланговых выпадов соперника и лишат скоростных и техничных футболистов «Динамо» пространства.