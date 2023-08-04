«Спартак» обыграет «Рубин», «Зенит» потеряет очки. Прогнозы на 3-й тур РПЛ
Дмитрий Булыкин — 2:0. «Краснодар» набрал хороший ход, он играет дома, поэтому обыграет «Пари НН».
Михаил Малютин — 2:0. Нравится, как играет «Краснодар», показывает атакующий футбол. Он сейчас приносит команде результат. Думаю, что у себя дома «быки» победят.
Дмитрий Булыкин — 1:1. «Крылья Советов» играют дома и поборются за важные для себя очки.
Михаил Малютин — 1:1. «Крылья» показали характер в матче с «Динамо» и вырвали ничью. «Ростов» на выезде не всегда стабилен, хотя дома он бился с «Зенитом».
Дмитрий Булыкин — 1:2. Вряд ли «Рубин» сможет остановить нынешний «Спартак», который хорошо себя показал в первых трех матчах сезона.
Михаил Малютин — 1:2. «Спартак» отлично показал себя на старте, у него отличная команда. «Рубин» всегда борется, но в этот раз не сможет порадовать своих болельщиков.
Дмитрий Булыкин — 1:1. У «Оренбурга» пока не очень ладится с результатами. Но он будет играть дома, в этом его преимущество.
Михаил Малютин — 1:0. Думаю, что «Оренбург» после не самого удачного старта сезона должен при своих болельщиках провести отличный матч.
Дмитрий Булыкин — 2:2. Две команды, которые находятся в хорошей форме. Будет интересная и результативная игра.
Михаил Малютин — 3:1. У ЦСКА хороший состав, хоть и короткая скамейка. А победа над «Ахматом» должна придать команде сил и эмоций.
Дмитрий Булыкин — 1:2. Интересная игра команд из нижней части таблицы. В таких матчах они и должны набирать очки, если хотят зацепиться за место в РПЛ. Думаю, что «Факел» за счет своего опыта заберет три очка.
Михаил Малютин — 2:0. «Балтика» проведет в чемпионате первый домашний матч за 25 лет. Все в городе ждут этой игры, команда должна устроить праздник.
Дмитрий Булыкин — 1:1. «Динамо» пока не нашло свою игру. Но «Зенит» выступает хорошим раздражителем для московских клубов. Команда из Петербурга не набрала свои лучшие кондиции.
Михаил Малютин — 3:1. «Зенит» — это команда, которая на уровень выше всех остальных, несмотря на потерю Малкома. Он победит «Динамо», у которого есть проблемы на старте.
Дмитрий Булыкин — 1:1. «Сочи» должен набирать очки, хорошо начал. Но «Ахмат» может преподнести сюрприз, тем более ему нужно исправляться за три поражения.
Михаил Малютин — 1:1. У «Сочи» интересная команда, которая показывает хорошие результаты. А «Ахмат» будет биться за первые очки.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0