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Сегодня, 00:00

«Спартак» обыграет «Рубин», «Зенит» потеряет очки. Прогнозы на 3-й тур РПЛ

Булыкин сделал прогнозы на матчи 3-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
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Футболисты «Спартака» празнуют забитый гол
Футболисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший футболист «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин и боец смешанного стиля Михаил Малютин.

«Краснодар» — «Пари НН»

Дмитрий Булыкин — 2:0. «Краснодар» набрал хороший ход, он играет дома, поэтому обыграет «Пари НН».

Михаил Малютин — 2:0. Нравится, как играет «Краснодар», показывает атакующий футбол. Он сейчас приносит команде результат. Думаю, что у себя дома «быки» победят.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Пари Нижний Новгород

«Крылья Советов» — «Ростов»

Дмитрий Булыкин — 1:1. «Крылья Советов» играют дома и поборются за важные для себя очки.

Михаил Малютин — 1:1. «Крылья» показали характер в матче с «Динамо» и вырвали ничью. «Ростов» на выезде не всегда стабилен, хотя дома он бился с «Зенитом».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Ростов

«Рубин» — «Спартак»

Дмитрий Булыкин — 1:2. Вряд ли «Рубин» сможет остановить нынешний «Спартак», который хорошо себя показал в первых трех матчах сезона.

Михаил Малютин — 1:2. «Спартак» отлично показал себя на старте, у него отличная команда. «Рубин» всегда борется, но в этот раз не сможет порадовать своих болельщиков.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Спартак

«Оренбург» — «Урал»

Дмитрий Булыкин — 1:1. У «Оренбурга» пока не очень ладится с результатами. Но он будет играть дома, в этом его преимущество.

Михаил Малютин — 1:0. Думаю, что «Оренбург» после не самого удачного старта сезона должен при своих болельщиках провести отличный матч.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Урал

ЦСКА — «Локомотив»

Дмитрий Булыкин — 2:2. Две команды, которые находятся в хорошей форме. Будет интересная и результативная игра.

Михаил Малютин — 3:1. У ЦСКА хороший состав, хоть и короткая скамейка. А победа над «Ахматом» должна придать команде сил и эмоций.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

«Балтика» — «Факел»

Дмитрий Булыкин — 1:2. Интересная игра команд из нижней части таблицы. В таких матчах они и должны набирать очки, если хотят зацепиться за место в РПЛ. Думаю, что «Факел» за счет своего опыта заберет три очка.

Михаил Малютин — 2:0. «Балтика» проведет в чемпионате первый домашний матч за 25 лет. Все в городе ждут этой игры, команда должна устроить праздник.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
06 авг, 17:30. Калининград (Калининград)
Балтика
Факел

«Зенит» — «Динамо»

Дмитрий Булыкин — 1:1. «Динамо» пока не нашло свою игру. Но «Зенит» выступает хорошим раздражителем для московских клубов. Команда из Петербурга не набрала свои лучшие кондиции.

Михаил Малютин — 3:1. «Зенит» — это команда, которая на уровень выше всех остальных, несмотря на потерю Малкома. Он победит «Динамо», у которого есть проблемы на старте.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
06 авг, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

«Сочи» — «Ахмат»

Дмитрий Булыкин — 1:1. «Сочи» должен набирать очки, хорошо начал. Но «Ахмат» может преподнести сюрприз, тем более ему нужно исправляться за три поражения.

Михаил Малютин — 1:1. У «Сочи» интересная команда, которая показывает хорошие результаты. А «Ахмат» будет биться за первые очки.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
06 авг, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Ахмат

Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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