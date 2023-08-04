«Спартак» обыграет «Рубин», «Зенит» потеряет очки. Прогнозы на 3-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший футболист «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин и боец смешанного стиля Михаил Малютин.

«Краснодар» — «Пари НН»

Дмитрий Булыкин — 2:0. «Краснодар» набрал хороший ход, он играет дома, поэтому обыграет «Пари НН».

Михаил Малютин — 2:0. Нравится, как играет «Краснодар», показывает атакующий футбол. Он сейчас приносит команде результат. Думаю, что у себя дома «быки» победят.

«Крылья Советов» — «Ростов»

Дмитрий Булыкин — 1:1. «Крылья Советов» играют дома и поборются за важные для себя очки.

Михаил Малютин — 1:1. «Крылья» показали характер в матче с «Динамо» и вырвали ничью. «Ростов» на выезде не всегда стабилен, хотя дома он бился с «Зенитом».

«Рубин» — «Спартак»

Дмитрий Булыкин — 1:2. Вряд ли «Рубин» сможет остановить нынешний «Спартак», который хорошо себя показал в первых трех матчах сезона.

Михаил Малютин — 1:2. «Спартак» отлично показал себя на старте, у него отличная команда. «Рубин» всегда борется, но в этот раз не сможет порадовать своих болельщиков.

«Оренбург» — «Урал»

Дмитрий Булыкин — 1:1. У «Оренбурга» пока не очень ладится с результатами. Но он будет играть дома, в этом его преимущество.

Михаил Малютин — 1:0. Думаю, что «Оренбург» после не самого удачного старта сезона должен при своих болельщиках провести отличный матч.

ЦСКА — «Локомотив»

Дмитрий Булыкин — 2:2. Две команды, которые находятся в хорошей форме. Будет интересная и результативная игра.

Михаил Малютин — 3:1. У ЦСКА хороший состав, хоть и короткая скамейка. А победа над «Ахматом» должна придать команде сил и эмоций.

«Балтика» — «Факел»

Дмитрий Булыкин — 1:2. Интересная игра команд из нижней части таблицы. В таких матчах они и должны набирать очки, если хотят зацепиться за место в РПЛ. Думаю, что «Факел» за счет своего опыта заберет три очка.

Михаил Малютин — 2:0. «Балтика» проведет в чемпионате первый домашний матч за 25 лет. Все в городе ждут этой игры, команда должна устроить праздник.

«Зенит» — «Динамо»

Дмитрий Булыкин — 1:1. «Динамо» пока не нашло свою игру. Но «Зенит» выступает хорошим раздражителем для московских клубов. Команда из Петербурга не набрала свои лучшие кондиции.

Михаил Малютин — 3:1. «Зенит» — это команда, которая на уровень выше всех остальных, несмотря на потерю Малкома. Он победит «Динамо», у которого есть проблемы на старте.

«Сочи» — «Ахмат»

Дмитрий Булыкин — 1:1. «Сочи» должен набирать очки, хорошо начал. Но «Ахмат» может преподнести сюрприз, тем более ему нужно исправляться за три поражения.

Михаил Малютин — 1:1. У «Сочи» интересная команда, которая показывает хорошие результаты. А «Ахмат» будет биться за первые очки.