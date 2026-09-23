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КДК оштрафовал «Спартак», «Балтику» и «Краснодар» за нарушения регламента в 9-м туре РПЛ

Сергей Филин

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) вынес решения в отношении нарушений регламента в отношении клубов РПЛ по итогам 9-го тура чемпионата России.

Заседание КДК состоялось 23 сентября.

«Спартак» был оштрафован на 20 тысяч рублей по итогам матча с «Факелом» (1:0) в 9-м туре РПЛ. Воронежский клуб оштрафован на 40 тысяч.

«Балтика» после матча с «Зенитом» (2:3) оштрафована на 50 тысяч рублей за нарушения регламента и на 30 тысяч за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

КДК оштрафовал «Краснодар» за нарушения регламента в матче с «Оренбургом» (0:0) на 30 тысяч рублей. На такую же сумму оштрафован «Ростов» после матча с «Динамо» (0:3).

«Акрон» оштрафован на 30 тысяч рублей по итогам матча с «Ахматом» (2:0). «Ахмат» оштрафован на 100 тысяч за неподобающее поведение команды. Нападающий грозненского клуба Георгий Мелкадзе был дисквалифицирован на два матча (один условно) РПЛ.

Махачкалинское «Динамо» оштрафовано на 20 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений по итогам матча с ЦСКА (1:3). Футболист армейцев Егор Бесаев оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Еще 10 тысяч ЦСКА заплатит за появление на футбольном поле постороннего лица.

Также за неподобающее поведение команды в матче с «Крыльями Советов» (1:1) на 100 тысяч рублей был оштрафован «Локомотив».

После 9-го тура первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар» (21 очко). Далее идут «Спартак» (19 очков), «Динамо» (19 очков), ЦСКА (19 очков) и «Зенит» (18 очков).

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Источник: РФС
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Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Балтика» — «Зенит», «Спартак» — «Факел» и все матчи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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