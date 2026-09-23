Булатов: «Крылья Советов» — далеко не самый богатый клуб, мы умеем жить по средствам, мы не жалуемся»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов оценил финансовое состояние клуба.

Самарская команда (11 очков после 9 матчей) занимает 9-е место в таблице чемпионата России.

«Мы далеко не самый богатый клуб, мы умеем жить по средствам, мы не жалуемся. Мы обеспечены, у нас есть все необходимое, тот минимум, который есть, при этом минимуме мы должны выжимать, результаты должны быть выше. Я понимаю, что последняя восьмерка команд, у них примерно одинаковые бюджеты. И вот здесь выходит на первый план тренерское мастерство и единодушие, которое должно быть в коллективе и в клубе», — приводят «Вести» слова Булатова из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».

Кроме того, главный тренер напомнил, что ранее у клуба имелись долги, однако на данный момент они полностью погашены. Это, по словам Булатова, создает надежную основу для реализации дальнейших профессиональных планов.