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Александр Головин летом хотел перейти из Монако в Зенит: слова агента футболиста

Агент Головина: «У Саши было желание перейти в «Зенит». Надо думать о будущем»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал подробности о переговорах с «Зенитом» в летнее трансферное окно.

В летнее трансферное окно сообщалось, что 30-летний россиянин может продолжить карьеру в «Зените» или «Спартаке», но в итоге сделка не состоялась, а Головин остался в «Монако».

«Переговоры с «Зенитом» велись с начала лета. В июне аккуратно начали общение. Со мной общались Константин Зырянов и Максим Погорелов.

Во-первых, надо думать о будущем, потому что, когда тебе исполняется 30 лет, ты немножко задумываешься о глобальном. Когда было 27-28, мы на это не смотрели. «Зенит» приходил в «Монако» и давал в разы больше, чем сейчас. Больше, чем сумма, за которую Сашу покупали из ЦСКА.

Больше 30 миллионов евро? Да. Даже спортивный директор «Монако» показывал это сообщение. «Монако» тогда был не готов. Даже за 30+.

Сейчас сложилась такая ситуация, что «Монако» не попал в Лигу чемпионов, и у них, как у «Лиона» год назад, встал вопрос финансового фэйр-плей. Их могли отправить лигой ниже. Плюс в последний день трансферного окна сорвались два трансфера — Камара в «Челси» и Балогуна в «Эвертон».

Естественно, Саша — один из самых высокооплачиваемых игроков «Монако». Там шесть человек, у которых зарплата больше 3 миллионов евро. Нужно было решать этот вопрос. Мы с Сашкой поговорили. У него было желание перейти в «Зенит».

Поэтому вступили в переговоры с «Зенитом», но у нас хороший контракт с «Монако» до 2029 года. После последней игры с «Лансом» тренер (Филипе Луис — прим. «СЭ») сказал Саше: «Я тебя люблю». Он сейчас поставил его на ту позицию, которая была нужна команде. Саша — командный игрок, а Филипе Луис очень хорошо к нему относится.

Не сошлись с «Зенитом» по зарплате? Мы точно не просили 5 миллионов евро в год. Мы хотели фиксированную зарплату плюс бонусы. Если у вас зарплата 3,8 миллиона, вы играете в топ-чемпионате, в большом клубе, вы лидер этого клуба, то надо понимать: приходить в российский чемпионат — ради чего? Ради будущего, да.

Понятно, что Саша не такой. Деньги деньгами, но он футбольный наркоман. Для этого и есть агент, который должен думать о будущем», — сказал Клюев в выпуске шоу «Это футбол, брат!».

Головин с лета 2018 года выступает за «Монако». В этом сезоне россиянин провел 6 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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Источник: Youtube-канал «Это футбол, брат!»
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Александр Головин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Монако
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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