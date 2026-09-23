Кордоба и Нино возглавили список самых подешевевших игроков РПЛ по версии Transfermarkt

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба и защитник «Зенита» Нино возглавили список игроков команд РПЛ, чья трансферная стоимость упала сильнее всего после промежуточного обновления данных на ресурсе Transfermarkt.

Так, трансферная стоимость 33-летнего колумбийца Кордобы и 29-летнего бразильца Нино сократилась с 10 миллионов евро до 9.

В тройку также вошли полузащитник Вильмар Барриос из «Зенита» и защитник Николас Маричаль из московского «Динамо», чья стоимость упала до 5 миллионов евро (минус 1 миллион).

Список игроков РПЛ, чья трансферная стоимость упала сильнее всего, по данным Transfermarkt (в миллионах евро)

1. Джон Кордоба («Краснодар») — 9 (10);

2. Нино («Зенит») — 9 (10);

3. Вильмар Барриос («Зенит») — 5 (6);

4. Николас Маричаль («Динамо») — 5 (6);

5. Слободан Тедич («Оренбург») — 1,8 (2,5);

6. Сергей Пиняев («Локомотив») — 7,5 (8);

7. Дмитрий Баринов («Локомотив») — 7 (7,5);

8. Даниил Фомин («Динамо») — 7 (7,5);

9. Андрей Мостовой («Локомотив») — 3 (3,5);

10. Матеус Рейс («Локомотив») — 2 (2,5).