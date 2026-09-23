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Кордоба и Нино возглавили список самых подешевевших игроков РПЛ по версии Transfermarkt

Кордоба и Нино возглавили список самых подешевевших игроков РПЛ по версии Transfermarkt

Павел Лопатко
Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба и защитник «Зенита» Нино возглавили список игроков команд РПЛ, чья трансферная стоимость упала сильнее всего после промежуточного обновления данных на ресурсе Transfermarkt.

Так, трансферная стоимость 33-летнего колумбийца Кордобы и 29-летнего бразильца Нино сократилась с 10 миллионов евро до 9.

В тройку также вошли полузащитник Вильмар Барриос из «Зенита» и защитник Николас Маричаль из московского «Динамо», чья стоимость упала до 5 миллионов евро (минус 1 миллион).

Список игроков РПЛ, чья трансферная стоимость упала сильнее всего, по данным Transfermarkt (в миллионах евро)

1. Джон Кордоба («Краснодар») — 9 (10);

2. Нино («Зенит») — 9 (10);

3. Вильмар Барриос («Зенит») — 5 (6);

4. Николас Маричаль («Динамо») — 5 (6);

5. Слободан Тедич («Оренбург») — 1,8 (2,5);

6. Сергей Пиняев («Локомотив») — 7,5 (8);

7. Дмитрий Баринов («Локомотив») — 7 (7,5);

8. Даниил Фомин («Динамо») — 7 (7,5);

9. Андрей Мостовой («Локомотив») — 3 (3,5);

10. Матеус Рейс («Локомотив») — 2 (2,5).

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Источник: Transfermarkt
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Вильмар Барриос
Джон Кордоба
Николас Маричаль
РПЛ
Нино (Зенит)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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