КДК РФС дисквалифицировал нападающего «Ахмата» Мелкадзе на два матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал форварда «Ахмата» Георгия Мелкадзе на два матча (один условно) РПЛ.

29-летний нападающий был удален на 37-й минуте матча 9-го тура РПЛ с «Акроном» (0:2) за удар локтем по лицу соперника. Главный арбитр Матвей Заика сначала назначил штрафной удар за нарушение, но после просмотра видеоповтора принял решение удалить футболиста.

«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение — дисквалифицировать футболиста РФК «Ахмат» г. Грозный Георгия Мелкадзе на 2 матча РПЛ, 1 из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а 1 матч условным исполнением спортивной санкции, установить для футболиста команды РФК «Ахмат» Георгия Мелкадзе испытательный срок до конца сезона-2026/27», — говорится в заявлении КДК.

«Ахмат» с 10 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре чемпионата России команда из Грозного сыграет с «Балтикой» 11 октября, а в 11-м туре встретится с «Зенитом» 18 октября.

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