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Высоцкий выступил против увольнения Галактионова: «Это будет несправедливо»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий в интервью «СЭ» заявил, что не считает главного тренера Михаила Галактионова главным виновником проблем команды.

— Как бы вы отнеслись к решению руководства «Локомотива» сейчас убрать Галактионова?

— Меня бы это не удивило. Вы же только что вспомнили, как дико расставались с Семиным. Галактионов — профессионал, что и подтвердил прошлый сезон. Понятно, были хорошие, талантливые ребята. Но их надо было расставить, объединить, держать в тонусе. Я не считаю, что причина нынешних проблем в нем. Если сейчас уберут Галактионова, это будет несправедливо.

— Но именно он готовил команду к сезону.

— Да, Михаил Михайлович начинал этот сезон, готовил к нему команду. Да, сейчас она находится в очень тяжелой ситуации. Но просто повесить на него все проблемы и сказать, что, работай у нас не Галактионов, а кто-нибудь другой, мы были бы в шоколаде, мог только тот, кто заварил эту кашу с продажей лидеров.

— То есть менять тренера сейчас нельзя?

— Нельзя менять тренера по несколько раз за сезон. Просто нельзя! Это как с режиссером в театре: сегодня один, завтра другой, две недели поработали — передумали, зовем третьего.

Никита Высоцкий.Никита Высоцкий: «Рядом грузят гробы, и полковник процедил: «С такой фамилией ты точно никуда не улетишь!»

Галактионов был назначен на пост главного тренера «Локомотива» 13 ноября 2022 года. В декабре 2025-го клуб продлил с ним соглашение до конца 2028 года. В сезоне-2025/26 железнодорожники заняли третье место в РПЛ. В нынешнем чемпионате после 9 туров команда набрала 7 очков и идет 14-й. Первую победу в сезоне «Локомотив» одержал только 6 сентября, обыграв «Балтику» (1:0); до этого серия без побед во всех турнирах достигла 10 матчей.

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Михаил Галактионов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Никита Высоцкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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