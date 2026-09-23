Высоцкий выступил против увольнения Галактионова: «Это будет несправедливо»

Режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий в интервью «СЭ» заявил, что не считает главного тренера Михаила Галактионова главным виновником проблем команды.

— Как бы вы отнеслись к решению руководства «Локомотива» сейчас убрать Галактионова?

— Меня бы это не удивило. Вы же только что вспомнили, как дико расставались с Семиным. Галактионов — профессионал, что и подтвердил прошлый сезон. Понятно, были хорошие, талантливые ребята. Но их надо было расставить, объединить, держать в тонусе. Я не считаю, что причина нынешних проблем в нем. Если сейчас уберут Галактионова, это будет несправедливо.

— Но именно он готовил команду к сезону.

— Да, Михаил Михайлович начинал этот сезон, готовил к нему команду. Да, сейчас она находится в очень тяжелой ситуации. Но просто повесить на него все проблемы и сказать, что, работай у нас не Галактионов, а кто-нибудь другой, мы были бы в шоколаде, мог только тот, кто заварил эту кашу с продажей лидеров.

— То есть менять тренера сейчас нельзя?

— Нельзя менять тренера по несколько раз за сезон. Просто нельзя! Это как с режиссером в театре: сегодня один, завтра другой, две недели поработали — передумали, зовем третьего.

Галактионов был назначен на пост главного тренера «Локомотива» 13 ноября 2022 года. В декабре 2025-го клуб продлил с ним соглашение до конца 2028 года. В сезоне-2025/26 железнодорожники заняли третье место в РПЛ. В нынешнем чемпионате после 9 туров команда набрала 7 очков и идет 14-й. Первую победу в сезоне «Локомотив» одержал только 6 сентября, обыграв «Балтику» (1:0); до этого серия без побед во всех турнирах достигла 10 матчей.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max