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Высоцкий об уходе Семина из «Локомотива»: «Безумие. До сих пор не могу этого простить»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий в интервью «СЭ» вспомнил последний период работы Юрия Семина в московском клубе.

— Последний приход Семина всколыхнул команду и болельщиков?

— Соглашусь. С Семиным стадион ожил. Возродился, задышал игрой. Даже не говорю о результатах — чемпионство, Кубок, Суперкубок! А чем все закончилось? Отставкой Юрия Павловича, которого убирали, когда «Локомотив» шел на втором месте и дышал в спину «Зениту»! Безумие, да и только! До сих пор не могу этого простить.

— Когда Семину, вернувшему «Локомотиву» чемпионство, не продлили контракт, не возникло ощущения, что он был неудобен руководству?

— Абсолютно в этом уверен. Очевидно — он человек упертый. И горой за свой футбол, которым живет, за клуб и за собственную точку зрения. Для начальников он «неудобный». Думаю, это и было одной из причин.

— Почему Семина сейчас вообще нет в клубе?

— Может быть, он сам не хочет, я с ним об этом не разговаривал. Но как «Локомотив» может быть совсем без Семина — мне непонятно!

Никита Высоцкий.Никита Высоцкий: «Рядом грузят гробы, и полковник процедил: «С такой фамилией ты точно никуда не улетишь!»

Совет директоров «Локомотива» 14 мая 2020 года решил не продлевать контракт с Семиным, который действовал до 31 мая. С 1 июня главным тренером команды стал Марко Николич. На момент решения чемпионат России был остановлен после 22 туров из-за пандемии: «Локомотив» занимал второе место с 41 очком и отставал от «Зенита» на 9 баллов.

В последний период Семина клуб стал чемпионом России-2017/18, выиграл Кубок России-2016/17 и 2018/19 и Суперкубок-2019.

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Юрий Семин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Никита Высоцкий
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Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Крылья» — «Спартак» и все матчи
Высоцкий: «Происходящее с «Локомотивом» смахивает на бездумно спланированную диверсию»
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Высоцкий: «Происходящее с «Локомотивом» смахивает на бездумно спланированную диверсию»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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