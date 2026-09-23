Высоцкий об уходе Семина из «Локомотива»: «Безумие. До сих пор не могу этого простить»

Режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий в интервью «СЭ» вспомнил последний период работы Юрия Семина в московском клубе.

— Последний приход Семина всколыхнул команду и болельщиков?

— Соглашусь. С Семиным стадион ожил. Возродился, задышал игрой. Даже не говорю о результатах — чемпионство, Кубок, Суперкубок! А чем все закончилось? Отставкой Юрия Павловича, которого убирали, когда «Локомотив» шел на втором месте и дышал в спину «Зениту»! Безумие, да и только! До сих пор не могу этого простить.

— Когда Семину, вернувшему «Локомотиву» чемпионство, не продлили контракт, не возникло ощущения, что он был неудобен руководству?

— Абсолютно в этом уверен. Очевидно — он человек упертый. И горой за свой футбол, которым живет, за клуб и за собственную точку зрения. Для начальников он «неудобный». Думаю, это и было одной из причин.

— Почему Семина сейчас вообще нет в клубе?

— Может быть, он сам не хочет, я с ним об этом не разговаривал. Но как «Локомотив» может быть совсем без Семина — мне непонятно!

Совет директоров «Локомотива» 14 мая 2020 года решил не продлевать контракт с Семиным, который действовал до 31 мая. С 1 июня главным тренером команды стал Марко Николич. На момент решения чемпионат России был остановлен после 22 туров из-за пандемии: «Локомотив» занимал второе место с 41 очком и отставал от «Зенита» на 9 баллов.

В последний период Семина клуб стал чемпионом России-2017/18, выиграл Кубок России-2016/17 и 2018/19 и Суперкубок-2019.

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