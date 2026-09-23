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Среди самых подорожавших игроков РПЛ по версии Transfermarkt оказались Данилов, Гутьеррес и Фернандеш

Среди самых подорожавших игроков РПЛ по версии Transfermarkt оказались Данилов, Гутьеррес и Фернандеш

Павел Лопатко
Кирилл Данилов (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Transfermarkt опубликовал список футболистов команд РПЛ, чья трансферная стоимость выросла больше всего по итогам промежуточного обновления.

Первое место в списке занял 19-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов, который подорожал на 4,5 миллиона евро — теперь его оценивают в 7 миллионов евро.

Второе место у 22-летнего чилийского полузащитника Максимилиано Гутьерреса из «Динамо»: он прибавил 3 миллиона евро и стоит 6 миллионов. Третью строчку занял 27-летний португалец Жедсон Фернандеш из «Спартака», чья стоимость выросла на 2 миллиона и достигла 18 миллионов евро.

Список игроков РПЛ, чья трансферная стоимость выросла сильнее всего, по данным Transfermarkt (в миллионах евро)

1. Кирилл Данилов (ЦСКА) — 2,5 (7);

2. Максимилиано Гутьеррес («Динамо») — 3 (6);

3. Жедсон Фернандеш («Спартак») — 18 (16);

4. Маркиньос («Спартак») — 9 (7);

5. Андрей Касаджиков («Оренбург») — 2 (0,4);

6. Никита Кривцов («Краснодар») — 9 (7,5);

7. Брайан Хиль («Балтика») — 5 (3,5);

8. Мохамед Аззи (ЦСКА) — 2,5 (1);

9. Илья Еремеев («Локомотив») — 1,5 (0,25);

10. Мирлинд Даку («Спартак») — 10 (9).

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Источник: Transfermarkt
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Жедсон Фернандеш
Кирилл Данилов
РПЛ
Максимилиано Гутьеррес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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