Среди самых подорожавших игроков РПЛ по версии Transfermarkt оказались Данилов, Гутьеррес и Фернандеш

Transfermarkt опубликовал список футболистов команд РПЛ, чья трансферная стоимость выросла больше всего по итогам промежуточного обновления.

Первое место в списке занял 19-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов, который подорожал на 4,5 миллиона евро — теперь его оценивают в 7 миллионов евро.

Второе место у 22-летнего чилийского полузащитника Максимилиано Гутьерреса из «Динамо»: он прибавил 3 миллиона евро и стоит 6 миллионов. Третью строчку занял 27-летний португалец Жедсон Фернандеш из «Спартака», чья стоимость выросла на 2 миллиона и достигла 18 миллионов евро.

Список игроков РПЛ, чья трансферная стоимость выросла сильнее всего, по данным Transfermarkt (в миллионах евро)

1. Кирилл Данилов (ЦСКА) — 2,5 (7);

2. Максимилиано Гутьеррес («Динамо») — 3 (6);

3. Жедсон Фернандеш («Спартак») — 18 (16);

4. Маркиньос («Спартак») — 9 (7);

5. Андрей Касаджиков («Оренбург») — 2 (0,4);

6. Никита Кривцов («Краснодар») — 9 (7,5);

7. Брайан Хиль («Балтика») — 5 (3,5);

8. Мохамед Аззи (ЦСКА) — 2,5 (1);

9. Илья Еремеев («Локомотив») — 1,5 (0,25);

10. Мирлинд Даку («Спартак») — 10 (9).