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Прощальный матч бывшего игрока ЦСКА Вагнера Лав: составы команд на игру 26 сентября

Стали известны составы команд на прощальный матч экс-игрока ЦСКА Вагнера Лав

Сергей Филин

Стали известны составы команд на прощальный матч бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лав.

За команду «Легенды ЦСКА», главным тренером которой стал Валерий Газзаев, сыграют Вагнер Лав, Владимир Габулов, Элвир Рахимич, Дмитрий Кузнецов, Олег Корнаухов, Виктор Васин, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Зоран Тошич, Ролан Гусев, Алан Дзагоев, Павел Мамаев, Марк Гонсалес, Кирилл Набабкин, Игорь Корнеев, Милош Красич, Юрий Жирков, Юрис Лайзанс, Денис Попов и Георгий Щенников.

За команду «Друзья Вагнера Лав», которую возглавит Леонид Слуцкий, выступят Вагнер Лав, Энцо Вагнер, Лавиньо Вагнер, Кауа Вагнер, Жо, Карвальо, Клеберрсон, Ромуло, Дуду, Марсело Сандер, Соуза, Фернандиньо, Рене Жуниор, Элиас, Гилерме, Ари, Аугусто, Падриньо и Сантос.

Прощальный матч Вагнера Лав состоится 26 сентября.

Бразильский форвард выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. В составе армейского клуба он завоевал 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба.

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Источник: ПФК ЦСКА
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев

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П
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Зенит

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