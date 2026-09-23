Вратарь «ПСЖ» Сафонов: «Смотрю обзоры матчей, слежу за РПЛ. Где-то подписан»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о том, что следит на матчами чемпионата России.

Голкипер играл за «Краснодар» в 2017-2024 годах.

— Насколько вам удается следить за РПЛ?

— Видел, что «Краснодар» на первом месте. Смотрю обзоры матчей, слежу за РПЛ. Где-то подписан.

— Кто-то удивил? Кривцов?

— Мне было очень жаль, когда он травмировался. Никита очень хорошо начал сезон. Достаточно многообещающее начало было и для команды. Как будто очень неподходящий момент для травмы. Но это футбол, спорт. Он мне писал. Я сказал ему: «Надеюсь, ты вынесешь из этого урок, станешь только сильнее».

— Кривцов во время матча с «Факелом» показал футболку с надписью «Никита Дуэ».

— Видел.

— Показали самому Дуэ?

— Что у него есть брат Никита?

— Да, в России.

— Я решил его этим не травмировать, извините.

Сафонову 27 лет. Летом 2024 года он перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». В сезоне-2025/26 вместе с командой он стал чемпионом Франциии завоевал трофей Лиги чемпионов.