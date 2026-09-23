Вратарь «ПСЖ» Сафонов: «Смотрю обзоры матчей, слежу за РПЛ. Где-то подписан»
Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о том, что следит на матчами чемпионата России.
Голкипер играл за «Краснодар» в 2017-2024 годах.
— Насколько вам удается следить за РПЛ?
— Видел, что «Краснодар» на первом месте. Смотрю обзоры матчей, слежу за РПЛ. Где-то подписан.
— Кто-то удивил? Кривцов?
— Мне было очень жаль, когда он травмировался. Никита очень хорошо начал сезон. Достаточно многообещающее начало было и для команды. Как будто очень неподходящий момент для травмы. Но это футбол, спорт. Он мне писал. Я сказал ему: «Надеюсь, ты вынесешь из этого урок, станешь только сильнее».
— Кривцов во время матча с «Факелом» показал футболку с надписью «Никита Дуэ».
— Видел.
— Показали самому Дуэ?
— Что у него есть брат Никита?
— Да, в России.
— Я решил его этим не травмировать, извините.
Сафонову 27 лет. Летом 2024 года он перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». В сезоне-2025/26 вместе с командой он стал чемпионом Франциии завоевал трофей Лиги чемпионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1