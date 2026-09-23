Агент Головина: «Спартак» сделал «Монако» официальное предложение. Переход туда — непростая история»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал подробности о переговорах со «Спартаком» в летнее трансферное окно.

В летнее трансферное окно сообщалось, что 30-летний россиянин может продолжить карьеру в «Зените» или «Спартаке», но в итоге сделка не состоялась, а Головин остался в «Монако».

«Спартак» вышел под конец трансферного окна, — сказал Клюев в выпуске шоу «Это футбол, брат!». — Мне написал сообщение Фран Кахигао (спортивный директор «Спартака» — прим. СЭ»). Я ему сказал, что мы не готовы, поэтому обсуждать пока и нечего. Я сказал, что мы уже определились, что остаемся в «Монако».

— Вы даже не перешли к зарплате?

— Нет.

— «Спартак» согласовал сумму с «Монако»?

— Да, они сделали официальное предложение.

— Вы видите этот переход возможным в будущем? Если бы «Спартак» вышел раньше, этот переход был бы возможен?

— Это будет очень непростая ситуация.

— «Спартак» — это закрытая история для Головина?

— Это непростая история.

— Можно ли сказать, что за эти годы вы стали гибче к возможному будущему в «Спартаке»?

- Честно, не знаю.

Головин с лета 2018 года выступает за «Монако». В этом сезоне россиянин провел 6 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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