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Агент Головина подтвердил, что Спартак сделал Монако предложение по игроку

Агент Головина: «Спартак» сделал «Монако» официальное предложение. Переход туда — непростая история»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал подробности о переговорах со «Спартаком» в летнее трансферное окно.

В летнее трансферное окно сообщалось, что 30-летний россиянин может продолжить карьеру в «Зените» или «Спартаке», но в итоге сделка не состоялась, а Головин остался в «Монако».

«Спартак» вышел под конец трансферного окна, — сказал Клюев в выпуске шоу «Это футбол, брат!». — Мне написал сообщение Фран Кахигао (спортивный директор «Спартака» — прим. СЭ»). Я ему сказал, что мы не готовы, поэтому обсуждать пока и нечего. Я сказал, что мы уже определились, что остаемся в «Монако».

Вы даже не перешли к зарплате?

Нет.

«Спартак» согласовал сумму с «Монако»?

— Да, они сделали официальное предложение.

Вы видите этот переход возможным в будущем? Если бы «Спартак» вышел раньше, этот переход был бы возможен?

Это будет очень непростая ситуация.

«Спартак» — это закрытая история для Головина?

Это непростая история.

Можно ли сказать, что за эти годы вы стали гибче к возможному будущему в «Спартаке»?

- Честно, не знаю.

Головин с лета 2018 года выступает за «Монако». В этом сезоне россиянин провел 6 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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Источник: Youtube-канал «Это футбол, брат!»
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Александр Головин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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