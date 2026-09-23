Врач махачкалинского «Динамо» Гиреев помог человеку с сердечной недостаточностью во время перелета в Санкт-Петербург

Врач махачкалинского «Динамо» Мурад Гиреев помог одному из пассажиров авиарейса в Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба клуба.

Часть команды 23 сентября вылетела из Махачкалы в Санкт-Петербург на сборы регулярным авиарейсом. Во время полета молодому человеку из Дербента стало плохо. Он летел в Санкт-Петербург для выяснения причин сердечной недостаточности, из-за которой четыре месяца провел в реанимации.

После обращения бортпроводниц по громкой связи о необходимости оказания срочной медицинской помощи Гиреев определил у пациента приступ стенокардии. Врач «Динамо» оказал молодому человеку необходимую помощь и по приземлению передал его медикам скорой в состоянии, не угрожающем жизни.

Махачкалинское «Динамо» с 12 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. 10 октября бело-голубые на выезде сыграют с «Оренбургом» в 10-м туре РПЛ.

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