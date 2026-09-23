Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Высоцкий: «Если бы в «Локомотиве» все было нормально, Батраков мог бы остаться еще на сезон-другой»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий в интервью «СЭ» высказался об уходе Алексея Батракова из московской команды.

— Как вы отреагировали на отъезд Батракова?

— Конечно, жалко, когда уходит забивной, быстро растущий футболист. Тем более что команду покинул еще и Воробьев. Хотя для решения Алексея были серьезные причины — он хотел попробовать себя в европейском клубе. И это его право.

— В клубе утверждают, что продажа Батракова — удачная сделка.

— Сейчас говорят о больших клубных долгах. Но, если они есть, обязательно ли из-за них сразу отдавать лучшего игрока? Мне кажется, если бы в «Локо» все было нормально, Батраков мог бы еще сезон-другой провести в команде. Наверное, ему было бы интересно чего-то добиться здесь, если бы у клуба были большие амбиции. Например, бороться за чемпионство.

— Если сравнивать Батракова, Измайлова и Билялетдинова по таланту?

— Батраков другой. Более правильный, более школьный в хорошем смысле. Но ему помогают скорость, быстрота мышления. Я бы сравнил его с тем Головиным, которого мы видели в нашем чемпионате.

Никита Высоцкий.Никита Высоцкий: «Рядом грузят гробы, и полковник процедил: «С такой фамилией ты точно никуда не улетишь!»

Батраков перешел из «Локомотива» в «Галатасарай» 20 августа 2026 года. Турецкий клуб заплатил за полузащитника 25 миллионов евро, а «Локомотив» сохранил право на 15 процентов прибыли от следующей продажи. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2031 года.

За основную команду железнодорожников Батраков провел 84 матча, забил 34 мяча и сделал 23 голевые передачи. За месяц до его ухода, 18 июля, «Локомотив» продал нападающего Дмитрия Воробьева в «Краснодар»: форвард провел за москвичей 73 матча и забил 25 голов.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Локомотив (Москва)
Никита Высоцкий
Читайте также
«Я не понимаю, как это возможно». Гленн и Малинин в восторге от российских фигуристов
Карпин объяснял Соболеву, как играть в его команде, а Сафонов поразил больше всех. Что случилось в сборной России
«Я не злюсь ни на кого». Сердар Азмун вернулся в сборную Ирана и может сыграть против России
Популярное видео
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Балтика» — «Зенит», «Спартак» — «Факел» и все матчи
КДК оштрафовал «Спартак», «Балтику» и «Краснодар» за нарушения регламента в 9-м туре РПЛ
КДК РФС дисквалифицировал нападающего «Ахмата» Мелкадзе на два матча РПЛ
Салтыков — об игре против «Локомотива»: «Непривычно. Еще недавно вместе тренировались»
Салтыков назвал особенным матч против «Локомотива»: «Когда начинается игра, особо об этом не думаешь»
«В Самару был готов пойти хоть пешком!» Интервью Никиты Салтыкова
Талалаев: «Перед матчем с «Зенитом» сказал одному агенту: «Соболев от наших защитников не убежит»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

КДК оштрафовал «Спартак», «Балтику» и «Краснодар» за нарушения регламента в 9-м туре РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости