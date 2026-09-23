Высоцкий: «Если бы в «Локомотиве» все было нормально, Батраков мог бы остаться еще на сезон-другой»

Режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий в интервью «СЭ» высказался об уходе Алексея Батракова из московской команды.

— Как вы отреагировали на отъезд Батракова?

— Конечно, жалко, когда уходит забивной, быстро растущий футболист. Тем более что команду покинул еще и Воробьев. Хотя для решения Алексея были серьезные причины — он хотел попробовать себя в европейском клубе. И это его право.

— В клубе утверждают, что продажа Батракова — удачная сделка.

— Сейчас говорят о больших клубных долгах. Но, если они есть, обязательно ли из-за них сразу отдавать лучшего игрока? Мне кажется, если бы в «Локо» все было нормально, Батраков мог бы еще сезон-другой провести в команде. Наверное, ему было бы интересно чего-то добиться здесь, если бы у клуба были большие амбиции. Например, бороться за чемпионство.

— Если сравнивать Батракова, Измайлова и Билялетдинова по таланту?

— Батраков другой. Более правильный, более школьный в хорошем смысле. Но ему помогают скорость, быстрота мышления. Я бы сравнил его с тем Головиным, которого мы видели в нашем чемпионате.

Батраков перешел из «Локомотива» в «Галатасарай» 20 августа 2026 года. Турецкий клуб заплатил за полузащитника 25 миллионов евро, а «Локомотив» сохранил право на 15 процентов прибыли от следующей продажи. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2031 года.

За основную команду железнодорожников Батраков провел 84 матча, забил 34 мяча и сделал 23 голевые передачи. За месяц до его ухода, 18 июля, «Локомотив» продал нападающего Дмитрия Воробьева в «Краснодар»: форвард провел за москвичей 73 матча и забил 25 голов.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max