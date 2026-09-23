Высоцкий назвал безумием возможное отстранение Галактионова от трансферов «Локомотива»

Режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий в интервью «СЭ» прокомментировал слова Михаила Галактионова о том, что его перестали приглашать на заседания трансферного комитета клуба.

— Галактионов говорил, что раньше входил в трансферный комитет «Локомотива», а теперь его туда перестали приглашать. Выходит, клуб комплектуется без участия главного тренера?

— Мне странно это слышать. Может быть, это какая-то ошибка или он не совсем точно выразился. Но если главный тренер действительно полностью отстранен от таких решений, то это безумие.

— Насколько важным должно быть его слово?

— Понятно, тренер может попросить купить игроков на сто миллионов. А если в кассе денег нет, то и покупать не на что. Нужно соизмерять желания с возможностями. Но главный тренер обязательно должен участвовать в этом процессе. Ведь только он знает, кто и почему может усилить команду.

— В кино режиссера тоже могут отстранить от подбора актеров?

— Представить, что режиссеру просто скажут: «Мы тут уже собрали тебе актеров, иди снимай», трудно. Пробы проводит режиссер, он участвует во всех обсуждениях. Его слово может быть не последним, но, безусловно, очень важным.

26 августа Галактионов рассказал, что раньше входил в трансферный комитет «Локомотива», но в последнее время его туда не приглашают. На тот момент после 5 туров команда набрала 3 очка и занимала 14-е место, повторив худший старт в чемпионатах России. Уже после этого клуб арендовал у «Зенита» Андрея Мостового, а 10 сентября приобрел у «Балтики» Николая Титкова за 1,25 миллиона евро. Летом «Локомотив» также подписал Сергея Бабкина, Георгия Джикию и арендовал Александра Коваленко.

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