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Высоцкий назвал безумием возможное отстранение Галактионова от трансферов «Локомотива»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий в интервью «СЭ» прокомментировал слова Михаила Галактионова о том, что его перестали приглашать на заседания трансферного комитета клуба.

— Галактионов говорил, что раньше входил в трансферный комитет «Локомотива», а теперь его туда перестали приглашать. Выходит, клуб комплектуется без участия главного тренера?

— Мне странно это слышать. Может быть, это какая-то ошибка или он не совсем точно выразился. Но если главный тренер действительно полностью отстранен от таких решений, то это безумие.

— Насколько важным должно быть его слово?

— Понятно, тренер может попросить купить игроков на сто миллионов. А если в кассе денег нет, то и покупать не на что. Нужно соизмерять желания с возможностями. Но главный тренер обязательно должен участвовать в этом процессе. Ведь только он знает, кто и почему может усилить команду.

— В кино режиссера тоже могут отстранить от подбора актеров?

— Представить, что режиссеру просто скажут: «Мы тут уже собрали тебе актеров, иди снимай», трудно. Пробы проводит режиссер, он участвует во всех обсуждениях. Его слово может быть не последним, но, безусловно, очень важным.

Никита Высоцкий.Никита Высоцкий: «Рядом грузят гробы, и полковник процедил: «С такой фамилией ты точно никуда не улетишь!»

26 августа Галактионов рассказал, что раньше входил в трансферный комитет «Локомотива», но в последнее время его туда не приглашают. На тот момент после 5 туров команда набрала 3 очка и занимала 14-е место, повторив худший старт в чемпионатах России. Уже после этого клуб арендовал у «Зенита» Андрея Мостового, а 10 сентября приобрел у «Балтики» Николая Титкова за 1,25 миллиона евро. Летом «Локомотив» также подписал Сергея Бабкина, Георгия Джикию и арендовал Александра Коваленко.

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Михаил Галактионов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Никита Высоцкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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